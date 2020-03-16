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美国各地机场人挤人、一片混乱，旅客吐槽：这下没病也极可能感染上

崔舒飞

2020年03月16日10:55  来源：环球网
 

　　据CNN描述，芝加哥奥黑尔国际日前出现了这样一幕：从海外抵达美国的旅客在没有洗手液和公用笔的情况下，摩肩接踵排队等待接受强制新冠病毒检测，甚至有人排了5个小时以上

　　【环球网报道 记者 崔舒飞】美国有线电视新闻网（CNN）14日报道称，尽管美国政府已经宣布全国进入紧急状态并推出旅行限制，但美国各地的机场仍然一片混乱，显然也没有采取什么预防措施。有旅客甚至吐槽称，“假设我们本来没有病毒，那么现在有极大的几率感染上。”

　　美国芝加哥奥黑尔国际机场就是其中一个。据CNN描述，芝加哥奥黑尔国际日前出现了这样一幕：从海外抵达美国的旅客在没有洗手液和公用笔的情况下，摩肩接踵排队等待接受强制新冠病毒检测，甚至有人排了5个小时以上。

　　报道称，由于奥黑尔国际机场强制要求抵美旅客进行新冠病毒检测，等待检测的队伍挤满大厅，排到了楼梯上，甚至有人在排了5个小时候之后仍被告知还需要再等1个小时。

　　“（人与人之间的）距离非常近，”旅客安·施密特介绍，“假设我们本来没有病毒，那么现在有极大的几率感染上。”此外， 已经排了5小时队的罗杰斯与施密特都表示，没有看到任何设置免洗洗手液的地方。

　　“看起来没有人做好了准备，”罗杰斯表示，“把从世界各地回来的我们集中到一起4个小时，似乎正在起反作用。”

　　不仅如此，CNN援引另一名旅客凯特琳的话称，“他们没有公用笔，要我们自己互相借笔。”这一问题也在另一名旅客尼克·卡林口中得到证实，此外他也表示没有看到洗手液。

　　据报道，凯特琳在过海关时用了两个半小时，原因是他们被要求填写旅行史以及身体是否出现症状，但相关表单却不够用。

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(责编：曹昆)
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