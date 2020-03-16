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黎巴嫩因疫情进入全国总动员状态

2020年03月16日09:58  来源：新华网
 

　　3月15日，在黎巴嫩首都贝鲁特，戴口罩的士兵在街头巡逻。 黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜15日宣布，黎巴嫩即日起至29日进入全国总动员状态。 新华社发（比拉尔·贾维希摄）

　　新华社贝鲁特3月15日电（记者李良勇）黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜15日宣布，黎巴嫩即日起至29日进入全国总动员状态。

　　黎总统米歇尔·奥恩当天先后主持召开高级防卫委员会会议和内阁紧急会议，讨论应对疫情。总理迪亚卜随后宣布国家进入全国总动员状态。

　　根据黎政府决定，该国18日至29日关闭海、陆、空边境口岸，除外交、维和人员外，禁止其他人员入境。除医疗、银行、加油站以及食品店外，暂时关闭黎国内公共和私营机构。政府呼吁所有民众对疫情保持最高警惕，除非“绝对必要”，否则待在家中。

　　3月15日，在黎巴嫩首都贝鲁特，戴口罩的士兵在街头巡逻。 黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜15日宣布，黎巴嫩即日起至29日进入全国总动员状态。 新华社发（比拉尔·贾维希摄）

　　此前，黎巴嫩暂时关闭了学校以及许多餐馆、酒吧、电影院、博物馆和商场等场所，暂停了往返意大利、伊朗等多个国家的航班，并禁止来自这些国家的人员入境。

　　黎巴嫩2月21日确诊首例新冠肺炎病例。截至本月15日，黎巴嫩累计确诊病例99例，死亡3例。

(责编：于洋、贾文婷)
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