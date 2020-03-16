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王毅：中方将采取措施协助西班牙抗击疫情

2020年03月16日09:41  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京3月16日电 据外交部网站消息，2020年3月15日，国务委员兼外长王毅应约同西班牙外交大臣冈萨雷斯通电话。

王毅说，中方抗击疫情已取得重要进展，最终战胜疫情胜利在望。但疫情没有国界，正在全球范围多源多点暴发，西班牙患病人数也增长很快，我们再次对西班牙人民表示慰问。中方从一开始就本着公开、透明态度致力于抗击疫情的国际合作，既为本国人民健康安全负责，也为世界人民健康安全负责。我们在巩固国内抗疫成果的同时，也愿针对其他国家的需要提供必要帮助。人类是命运共同体，抗击疫情是各国的共同责任。只要有一个国家仍受到疫情威胁，各国就应齐心协力，把抗击疫情的斗争坚持到底。

冈萨雷斯高度赞赏中方抗击新冠肺炎疫情取得的积极成效，并代表西班牙政府感谢中方对西班牙抗击疫情的声援和慰问。冈萨雷斯表示，西班牙政府正采取有力措施防止疫情扩散，但面临医疗物资短缺等困难。希望中方能向西班牙提供医疗物资支持，愿同中方举行两国医疗专家视频会议，学习中方抗疫经验。西班牙反对将新冠病毒污名化，高度评价旅西华人华侨为西班牙国家发展和防控疫情作出的贡献，将提供充分的医疗保障和社会服务，确保他们的健康安全。

王毅表示，中西两国长期友好，始终相互理解、相互支持。中方不会忘记西班牙对中国抗击疫情给予宝贵理解和支持。中方已决定根据西班牙的需要，紧急提供一批医疗物资援助，并开放商业渠道供西班牙进口急需的个人防护用品和医疗设备。中方也将鼓励友好城市和企业提供帮助，并愿加强经验交流，协调安排两国专家举行医疗视频会，并考虑适时派出医疗专家组。

王毅说，相信在共同抗击疫情过程中，中西两国人民传统友谊将进一步深化，各领域务实合作将进一步加强。中方将继续全力保护西班牙在华人员健康安全，希望西班牙政府高度重视所有旅西中国公民的健康和安全，并向其提供必要的医疗保障。祝愿西班牙在各界共同努力下早日战胜疫情。

(责编：贾文婷、杨牧)
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