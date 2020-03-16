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确诊病例超3200例 美疾控中心建议取消50人以上大型活动

2020年03月16日09:36  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿3月15日（记者郑琪）美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至美东时间15日下午，美国已至少有新冠肺炎确诊病例3244例，其中包括死亡病例62例。

美国国家过敏和传染病研究所主任安东尼·福奇在参加美国有线电视新闻网的节目时被问及，成千上万的美国人是否可能会死于新冠肺炎疫情。对此，福奇回答称，“这可能会发生，而且可能会更糟”。他表示，“如果我们继续过我们的日常生活，什么事都不担心，那么死亡人数将会很高”。福奇还表示，他希望看到美国民众相互间的互动大幅减少，包括在酒吧和餐馆里的互动。

美国疾病控制和预防中心15日发布指南，建议全美各地的未来八周里取消50人以上的大型活动，包括会议、节庆、游行、音乐会、体育赛事、婚礼等。美疾控中心指出，这一建议并不适用于学校、高等院校或企业等组织的日常运作。

为减少传染，美国许多地方政府对餐厅、酒吧等场所营业推出了限制令。波士顿市长宣布，要求所有酒吧和餐厅减少50%的容量，且必须在晚上11点前关闭，任何违规行为将导致停业30天。俄亥俄州要求所有的酒吧和餐厅在晚上9点前关门。马塞诸塞州州长宣布，除了外带或外卖服务以外，禁止全州所有餐馆和酒吧的餐饮活动。加利福尼亚州州长要求该州所有酒吧、夜总会等场所关闭，餐厅的容量则必须减少一半。

(责编：崔越、贾文婷)
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