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王毅：中国愿尽最大努力向菲律宾提供帮助

2020年03月16日09:30  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京3月16日电 据外交部网站消息，2020年3月15日，国务委员兼外长王毅应约同菲律宾外长洛钦通电话。

洛钦代表菲方再次对中国抗击新冠肺炎疫情表示坚定支持，祝贺中国迄今取得的重要成果。洛钦表示，菲方一直坚信中国会成功战胜疫情，因为中国共产党在历史上总是一次又一次带领中国人民渡过难关。当前菲律宾处在抗击疫情的艰难时刻，正面临医疗物资和设施短缺困难，希望中方伸出援手，并积极考虑向菲律宾派遣医疗专家。菲方深知，中国是一个在自已走向繁荣的同时，也愿意帮助邻国走向繁荣的大国。

王毅说，当前中菲两国都在全力抗击疫情。中方十分关注菲律宾疫情发展，愿向菲律宾人民致以诚挚的慰问。前一段中国疫情严重时，菲律宾政府和社会各界给予了中方宝贵支持。现在，中方对菲律宾人民目前面临的困难感同身受，愿同菲方携手共克时艰、共渡难关。菲律宾是中国隔海相望的友好邻邦，中方愿尽最大努力帮助菲方，已决定向菲方提供检测试剂盒以及防护服等急需的医疗物资，并将积极协调派出医疗专家事宜。相信菲方将在杜特尔特总统领导下，一定能尽快战胜疫情。

洛钦对此深表感谢，表示将第一时间把这一好消息向杜特尔特总统报告。

王毅表示，当前疫情在全球范围内多源多点发生，形势堪忧，各国应树立命运共同体意识，尽快开展联防联控国际合作。作为负责任的国家，中方在继续抓实抓细本国防控工作的同时，将积极与各国分享防控经验，并向有需要的国家提供力所能及的帮助。

(责编：贾文婷、杨牧)
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