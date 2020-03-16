两名美军重伤　伊拉克局势引关注

驻有多国联军的伊拉克塔季军事基地14日上午再遭火箭弹袭击，多人受伤，其中2名美国军人重伤。三天前，这一基地遭火箭弹袭击，致死2名美国军人，引发美军对伊拉克什叶派武装“真主旅”的报复打击。

驻伊联军说，至少25枚火箭弹14日上午击中塔季基地，3名联军军人和2名伊拉克军人受伤。美国国防部发言人乔纳森·霍夫曼证实，2名美国军人在塔季基地受重伤，入院治疗。

霍夫曼说，伊拉克安全部队初步逮捕了一些嫌疑人。他重申美国国防部长马克·埃斯珀立场：“任何人不能在袭击并致伤美国军人后逃脱。我们将让他们为此负责。”

埃斯珀在塔季基地11日遭袭后作上述表态，当日袭击致死2名美国军人和1名英国军人。就那起袭击，美国军方在没有明确认定袭击方的情况下，对伊拉克境内“真主旅”5处军事设施发动打击。

按美国国防部说法，那些军事设施用于存放针对美国和联军部队的武器。空袭旨在“打击这些设施今后的攻击能力”，是“相称的”防御打击。

然而，伊拉克军方给出的说法是，美军空袭没有得到伊拉克政府批准，致死3名伊拉克军人、2名警察和1名平民，致伤5名什叶派民兵“人民动员组织”成员。伊拉克谴责美方无视伊方主权，提出抗议，“人民动员组织”誓言报复。

“真主旅”得到伊朗支持，隶属“人民动员组织”，后者受伊拉克政府指挥。伊拉克智库巴扬中心研究员萨贾德·吉亚德说，“人民动员组织”在伊拉克受到政府认可，美军行动将让这一组织支持之前针对塔季基地的袭击，令其报复行动“不再有红线”。

塔季基地14日遇袭后，伊拉克方面警告，美军等联军不得以这起袭击为由擅自发动军事行动。

1月3日，美国在巴格达发动空袭，致死伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼和“人民动员组织”副指挥官等人。同月5日，伊拉克国民议会通过对联军的“逐客”决议；8日，伊朗对驻有美军的两处伊拉克军事基地发射16枚短程弹道导弹，致100多名美军创伤性脑损伤。（陈立希）（新华社专特稿）

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