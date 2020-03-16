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特朗普欲提名安倍熟人出任驻日大使

2020年03月16日09:03  来源：新华网
 

　　美国总统唐纳德·特朗普13日表明有意提名保守派智库哈得孙研究所所长肯尼思·温斯坦出任美国驻日本大使。

　　哈得孙研究所与特朗普政府关系密切，温斯坦与日本首相安倍晋三会面多次。日本方面认定，温斯坦在两国政府都有门路，但对他缺乏外交和从政经验抱有疑虑。

　　【两头亲】

　　温斯坦现年58岁，1991年进入哈得孙研究所，2005年就任首席执行官，2011年起兼任研究所所长。

　　作为保守派智库，哈得孙研究所与特朗普政府关系密切。美国副总统迈克·彭斯2018年在这里发表对华政策。这家智库2019年7月新设日本部，前美国总统国家安全事务助理赫伯特·雷蒙德·麦克马斯特出任部门主管。

　　哈得孙研究所2013年向安倍颁发以智库创始人命名的“赫尔曼·卡恩奖”，以表彰他对美国国家安全保障所做贡献。安倍是首个获得这一奖项的外国人并在哈得孙研究所发表演讲。

　　温斯坦访日时与安倍会晤多次。一名日本外务省高级官员告诉共同社记者，温斯坦“与日本有缘，在日本有不少熟人”。日本前防卫大臣中谷元14日对温斯坦出任驻日大使表达期待：“从加强日美关系的角度看，（温斯坦）是最合适的人选……他熟悉日本负担（美军驻日）军费、日美角色分担情况，也了解冲绳问题。”

　　美国驻日大使威廉·哈格蒂去年7月卸任，驻日大使一职空缺至今。如果温斯坦获得特朗普提名，需要国会参议院批准。共同社报道，特朗普选择温斯坦，可能考虑到温斯坦与安倍的密切关系。

　　【任务重】

　　日美今年将启动驻日美军军费分摊谈判。共同社解读，虽然温斯坦与日美两国政府都走得近，但缺乏外交和从政经验，能否在军费分摊谈判等两国重要议题中发挥好桥梁作用仍是未知数。

　　共同社报道，以往几任美国驻日大使多出身政界。1977年至1988年担任驻日大使的迈克尔·约瑟夫·曼斯菲尔德曾任参议院多数党领袖；1993年至1996年任驻日大使的沃尔特·蒙代尔曾任副总统；2013年至2017年出任驻日大使的卡罗琳·肯尼迪是前总统约翰·F·肯尼迪之女。

　　特朗普一直要求日本负担更多驻日美军经费。临近11月美国总统选举，日本可能面临更大压力。在日本外务省官员看来，“遵循政府方针是驻日大使的责任”，温斯坦同样将按特朗普要求办事。

　　一名外交界消息人士告诉共同社记者，温斯坦虽然与美国国务卿迈克·蓬佩奥、副总统彭斯有联系，但并不能直接和特朗普说上话。部分政府官员对温斯坦出任这一职务有疑虑。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：于洋、贾文婷)
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