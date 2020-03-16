美联储下调利率区间至接近零以应对新冠肺炎疫情

新华社华盛顿3月15日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会15日宣布，将联邦基金利率目标区间下调1个百分点到0%至0.25%之间，并启动7000亿美元量化宽松计划，以保护美国经济免受新冠肺炎疫情影响。

美联储当天在声明中说，新冠肺炎疫情暴发扰乱了包括美国在内的许多国家的经济活动，全球金融状况也受到重大影响。短期内，新冠肺炎疫情将对美国经济活动造成压力，并对经济前景构成风险。因此，美联储决定将利率大幅下调到0%至0.25%之间，并维持这一目标区间直至确信美国经济已经受住风险考验。同时，将启动总额达7000亿美元量化宽松计划，以支持金融市场。

除此之外，美联储还宣布将从3月26日起将存款准备金率下调至零。同时，从3月16日起将一级信贷利率下调150个基点至0.25%，以帮助满足家庭和企业信贷需求。

当天，仅有克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特反对上述决议。她认为，美联储应降息50个基点至0.5%到0.75%之间。

美联储将于3月17日至18日召开3月份货币政策会议。这也是美联储自1月份会议以来，第二次在两次会议期间采取紧急降息举措以应对新冠肺炎疫情。3日，美联储宣布紧急降息50个基点，但美股不升反降，凸显市场对经济前景担忧情绪并未因美联储的行动而有所缓解。

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