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特朗普病毒检测呈阴性　白宫开始测体温

2020年03月16日08:57  来源：新华网
 

　　美国总统唐纳德·特朗普14日接受新型冠状病毒筛查，结果为阴性。白宫当天发布检测结果，同时开始对接触总统和其他官员的人测量体温。

　　做病毒筛查前，特朗普告诉媒体记者，他的私人医生告诉他，没有症状不必检测。不过，在媒体频繁追问下，上周接触至少3名病毒感染者的特朗普决定做筛查。他告诉媒体记者，他的体温“完全正常”。

　　数小时后，检测结果发布。特朗普的医生肖恩·康利在一份备忘录里写道：“总统在海湖庄园与巴西代表团共进晚餐一周后仍然没有出现症状。”

　　多名美国国会议员和民众暴露在病毒环境中以后选择做筛查，并主动自我隔离，以避免传染他人。

　　两名白宫消息人士告诉美联社记者，特朗普不愿接受病毒筛查，担心这一举动是示弱或担忧，他希望在这场危机中呈现全面掌控姿态，尤其是安抚发生暴跌的股市。

　　由于特朗普以及其他美国政府官员多次暴露于病毒环境中，白宫14日宣布采取预防措施，对密切接触特朗普和副总统迈克·彭斯的人测体温，包括当天参加白宫新闻发布会的记者和任何进入椭圆办公室的人。

　　美联社报道，一名白宫医务办公室的工作人员手持体温枪，测量媒体记者体温，一名记者因为体温升高没能获准参加发布会。

　　彭斯在一份致白宫工作人员的备忘录中提醒要采取预防措施，包括避免身体接触、勤洗手、如果生病要待在家中，从而帮助政府遏制病毒传播。“我们每个人都应履行责任，采取正确预防措施，保证我们和身边同事的安全。作为白宫职员，我们肩负保卫国家领导层和周围同事健康的特殊责任。”

　　特朗普虽然在社交媒体推特留言“远离社交”，但自己不顾卫生专家建议，13日在白宫一场发布会上与多人握手，14日继续参加大型集会。

　　被问及为何仍然与人握手，特朗普回答：“那几乎就是个习惯。人们走过来，他们要握手，很自然伸出手来，我们要改变习惯，我们都有这个问题。我同意，当前握手不值得推崇。”

　　一名白宫高级官员告诉美联社记者，白宫工作人员中已有数人因感冒症状接受病毒筛查，检测都呈阴性。

　　公共卫生专家提醒，当出现咳嗽、体温升至38摄氏度或以上时，应当引起警惕。美国防疫专家德博拉·伯克斯强调，病毒检测结果只反应当下状况，注重预防至关重要。

　　“当你检测结果显现阴性，那只代表你当天呈阴性，”伯克斯说，“那不保证病毒不会连夜扩散，因为它会在你的鼻腔和鼻腔分泌物中不断复制，因而转天你就有可能呈现阳性。”（田野）（新华社专特稿）

　　

(责编：于洋、贾文婷)
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