南非宣布进入国家灾难紧急状态

人民网约翰内斯堡3月16日电（记者李滢嫣）当地时间3月15日晚，南非总统西里尔·拉马福萨就本国的新冠肺炎疫情防控工作发表了重要讲话，宣布南非进入国家灾难紧急状态。截至目前，南非已经确诊61例新冠肺炎感染者。

拉马福萨在讲话中表示，为了应对新冠肺炎疫情蔓延，南非政府将采取一系列措施，包括：

1、自3月18日起，南非将对来自包括中国、伊朗、韩国、德国、意大利和西班牙在内的高风险国家入境游客实施旅行禁令。

2、取消来自中高风险国家的游客签证。

3、从高风险国家入境的南非公民将接受强制检疫。

4、从中等风险国家入境的南非公民将接受额外筛查。

5、关闭若干入境港口。

6、禁止境内人员进行非必要的国际旅行和本地旅游。

7、禁止100人以上集会。

8、取消一切大型群众庆祝活动和政府活动。

9、小型集会将需要组织者承诺采取严格的预防措施才能获批。

10、所有大中小学将于3月18日关闭至复活节后。六月的学校假期将缩短一周。

11、所有公共场所都要加强卫生管理，包括商场和购物中心。

12、针对此次疫情开发的政府监测系统已进入审核阶段。

13、正在寻找更多合适的隔离和检疫场所。

14、将向一些相关部门增拨资金。

(责编：崔越、贾文婷)