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俄国防部：俄土在叙利亚伊德利卜联合巡逻遭恐怖分子挑衅

2020年03月16日08:44  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科3月15日电（记者李奥）俄罗斯国防部15日说，俄罗斯与土耳其军队当天沿叙利亚西北部伊德利卜省M4公路进行了首次联合巡逻，因遭到恐怖分子挑衅，巡逻路线被缩短。

　　根据俄国防部发表的声明，俄土军队当天在伊德利卜省首次联合巡逻，遭到“不受土方控制”的恐怖分子有计划的挑衅，巡逻路线因此缩短。

　　声明说，恐怖分子企图把妇女和儿童等平民当做“人盾”进行挑衅。为防止平民受到伤害，俄土联合协调中心决定缩短首次联合巡逻路线。俄方要求土方采取行动消灭恐怖分子，并保障M4公路联合巡逻的安全。

　　土耳其国防部15日宣布，土耳其与俄罗斯军队当天沿伊德利卜省M4公路进行了首次联合巡逻，并表示联合巡逻是土耳其总统埃尔多安与俄罗斯总统普京3月5日在莫斯科达成协议的一部分。

　　叙利亚伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。2018年9月，普京和埃尔多安在俄罗斯索契会晤，商定在伊德利卜省叙政府军与反对派武装之间划设非军事区，土方以“监督停火”名义在伊德利卜设立12个观察点。

　　普京3月5日在莫斯科与埃尔多安举行会谈，双方就伊德利卜省停火问题达成协议。根据协议，从当地时间6日零时起，伊德利卜省交战方结束目前战线上的所有军事行动；将横贯伊德利卜的战略要道M4公路南北两侧各6公里范围内设为“安全走廊”；15日起俄土双方沿公路联合巡逻。

(责编：于洋、贾文婷)
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