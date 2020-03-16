人民网雅加达3月15日电（记者徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托15日证实，该国新冠肺炎累计确诊病例已上升至117例，较此前公布的数据新增21例。印尼政府宣布新冠肺炎疫情的传播为“国家灾难”。

尤里安托表示，当前新增的21例新冠肺炎确诊病例主要来自首都雅加达。其中，雅加达有19例，中爪哇2例。尤里安托在回应世界卫生组织致函要求印尼总统佐科宣布国家进入紧急状态时说，这已经不属于国家紧急情况，而是“国家灾难”。他还表示，就当前形势来看，印尼政府暂时不会隔离任何一个地区。

3月15日，佐科在印尼西爪哇省的茂物总统府通过视频直播表示，虽然印尼交通部长确诊新冠肺炎，但政府已采取相关举措，印尼高级别内阁部长仍将继续照常工作。他还呼吁印尼民众在面对新冠肺炎疫情时不要恐慌，要保持冷静，并提高对该疫情的认知，携手阻止疫情蔓延。此外，佐科还下令提供充足预算，并责成各地方负责人合理分配预算，“有效、高效”使用预算，全力应对新冠肺炎疫情。

雅加达省长阿尼斯15日公开呼吁，鉴于雅加达已成为印尼新冠肺炎疫情主要传播地之一，要求将引起人群聚集的宗教活动暂停，直至情况改善为止。他还表示，尽管政府决定为防止新冠肺炎疫情扩散而暂时关闭雅加达所有学校两星期，但人们不要对此做出误判，尽量减少外出。

截至目前，新冠肺炎疫情已在包括雅加达省、西爪哇省、中爪哇省、巴厘省等在内的印尼8个省份蔓延，印尼各地已采取更为严格的举措密切监控疫情发展。

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