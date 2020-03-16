哥伦比亚新冠肺炎病例升至34例 单日确诊人数创新高

新华社波哥大3月15日电（记者高春雨）哥伦比亚卫生和社会保障部15日说，该国新增10例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例34例。这是自6日确诊首例病例以来，哥单日报告病例数最高的一次。

根据哥卫生和社保部当天发布的公报，新确诊病例来自首都波哥大和第二大城市麦德林等8个城镇。新确诊患者中，5名近期有西班牙旅行史，2名曾去过美国。目前，哥伦比亚超三分之一确诊病例发生在波哥大。

中国驻哥伦比亚使馆提醒中国公民，密切关注哥政府最新疫情信息及相关防控举措，务必严格遵守有关规定，合理安排在哥行程，同时理性对待哥疫情发展，切勿恐慌，切实加强个人防护，必要时及时就医。

哥政府13日晚紧急发布多项边检新措，包括临时关闭与委内瑞拉边境，禁止没有哥伦比亚居留许可、近期访问过欧洲和亚洲国家的外国公民入境等。

哥伦比亚政府12日宣布，自当天15时起至5月30日，全国进入卫生紧急状态。在此期间，政府将采取一系列措施应对疫情，包括禁止邮轮在哥海岸停靠，取消参与者超过500人的活动，通过电视转播无现场观众的足球比赛，以及对来自有疫情国家或地区的旅客加强隔离等。

此外，哥总统杜克日前表示，受新冠肺炎疫情影响，原定于下周在哥北部城市巴兰基亚举行的泛美开发银行第61届理事会年会推迟至9月举行。

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