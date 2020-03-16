新加坡新冠肺炎病例增至226例 政府严防输入性病例

新华社新加坡3月15日电 新加坡卫生部15日宣布，新加坡当天新增14例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例增至226例。卫生部称，新增病例中有9例为输入性病例，政府将实施多项防控新措施，以降低疫情输入风险。

新加坡卫生部15日发布的公告称，从3月16日23时59分起，所有在过去14天内有其他东盟国家、日本、瑞士或英国旅行史的人员入境新加坡时将接到隔离14天的“居家通告”。他们必须提供自己有能够隔离14天的处所证明，即使无症状也可能需接受病毒检测。此外，其他东盟国家的短期旅客在启程前往新加坡前，必须向新加坡驻该国外交机构提交关于个人健康情况的必要信息，经新加坡卫生部批准后方可启程。

目前，新加坡全部确诊病例中有105例已康复出院，121例仍在医院治疗，其中13例病情危重。新加坡卫生部说，目前已发现一些输入性病例进入新加坡寻求医疗服务，给该国医疗系统带来沉重负担。过去几日新加坡新增病例中超过四分之三为输入性病例。输入性病例中近90%是自海外归来的新加坡居民和长期准证持有者，超过四分之一来自其他东盟国家。

此前，新加坡公布的防控措施规定，过去14天到过意大利、法国、西班牙等国的旅客将不得入境或过境新加坡。其中，新加坡公民、永久居民和长期准证持有者可正常入境并按照“居家通告”要求隔离14天；新加坡工作准证持有者及其直系亲属，返新前须得到人力部的批准。

新加坡卫生部还要求所有入境新加坡并出现呼吸道疾病症状的旅客，不论近期行程如何都必须在关卡接受病毒检测。即使检测结果为阴性，这些旅客也将接到隔离14天的“居家通告”。符合临床疑似病例定义的旅客将被送往医院接受后续检测。

卫生部还建议民众立即推迟所有非必要的出国旅行，以降低大流行期间新加坡人在海外感染的风险。

(责编：于洋、贾文婷)