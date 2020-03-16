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法国餐饮娱乐场所关闭 疫情防控进入第三阶段

2020年03月16日08:10  来源：人民网-国际频道
 

人民网巴黎3月15日电（记者何蒨）14日晚，法国总理爱德华·菲利普在新闻发布会上宣布关闭所有“非必须类”公共场所，包括咖啡馆、酒吧、餐厅、电影院、迪斯科等娱乐性公共场，从当晚午夜开始执行，截止日期另行通知。法国卫生总干事杰罗姆 ·所罗门也于昨晚宣布法国疫情防控进入第三阶段。

根据法国总理爱德华·菲利普的新闻发布会，法国从周六零点起关闭所有非必须类公共场所，包括餐厅、酒吧、咖啡馆、电影院、舞厅等，不关闭超市、银行、药店、烟店、加油站等基础生活必须类营业场所。此外，新闻及文化机构将维持运作，但集会及大型活动必须延迟举行。总理同时呼吁法国人减少出行，尽量避免跨城出行，城市公共交通虽然保持继续运行，但也会相应减少班次。尽管如此，法国的市镇选举第一轮投票将仍按原计划于周日举行。

法国卫生总干事杰罗姆 ·所罗门在周六宣布法国疫情防控进入第三阶段，并确认各类“非必须类”公共场所将于14日零点至4月15日关闭，教堂将保持开放，但不再举行仪式。此外，法国的医院已启动防疫措施，取消所有非急需类手术，以保证可以容纳最大量的新冠肺炎患者。根据法国媒体报道，截至14日，法国新冠肺炎确诊患者已达到4500例，死亡91例，重症300例。

3月16日，全法的教育机构——包括托儿所及大中小学——将全部关闭至3月底。法国的博物馆、公园景点及娱乐场所暂时关闭或对游客设限，卢浮宫、埃菲尔铁塔、迪士尼乐园均于13日宣布暂时关闭。目前，巴黎的凯旋门、先贤祠、巴黎古监狱、圣米歇尔山修道院等经典仍保持开放，但将限制游客人数在100人以内。法国旅游事务国务秘书让-巴蒂斯特·勒姆瓦纳表示，法国可能因为新冠肺炎疫情防控损失高达100亿欧元的旅游收入。

(责编：崔越、贾文婷)
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