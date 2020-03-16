法国多措并举打击恐怖主义

近日，法国首个恐袭遇难者国家哀悼日活动在巴黎埃菲尔铁塔前的特罗卡德罗广场举行。法国总统马克龙出席并致辞，西班牙国王费利佩六世，法国前总统萨科齐、奥朗德等出席了活动。马克龙在致辞中称，哀悼日活动既是对恐袭遇难同胞的纪念，更是对恐怖分子的警告。他强调法国将继续加大打击恐怖主义的力度，加强国际合作，共同应对恐怖主义威胁。

法国于去年11月正式颁布法令，确定每年的3月11日为恐袭遇难者国家哀悼日，以悼念在法国本土及海外因恐袭丧生的法国公民。自2015年以来，法国巴黎、尼斯、斯特拉斯堡等地相继发生恐袭事件，造成大量人员伤亡。据统计，2015年至2019年，恐袭事件共造成255名法国公民死亡，反恐形势不容乐观。法国舆论研究所2019年底进行的民调显示，恐怖主义威胁是“法国人不安全感的最大来源”，82%的法国民众认为未来发生恐怖袭击的可能性仍然很高。

为应对恐怖主义威胁，法国政府相继推出多项反恐法案和去极端化措施，联动司法、教育、网络等多个专业领域，推出多项举措预防极端思想的蔓延。法国政府不仅在全国各类学校中加强价值观教育、增强学生甄别能力，还充分利用网络工具，通过清除社交平台上恐怖主义宣传信息，避免年轻人受极端思想蛊惑。

成立国家反恐检察院，专门负责恐袭案件的调查；成立专门小组搜集有恐袭案底者的资料，以及他们开展恐怖活动时的行为特征，加强恐袭识别能力；在监狱设立隔离看管区，防止其在狱中传播极端思想……法国采取的相关措施得到不少反恐领域专家的肯定，认为是针对极端化思想蔓延采取的“全方位的预防战略”。

“恐怖主义远没有消失，而是在形式上发生了变化。”法国智库“恐怖主义分析中心”主席让—夏尔·布里萨尔说，一些恐怖分子在恐怖组织的煽动下采取单独行动，恐怖主义行为变得更加隐蔽和难以预测，对法国国家安全产生重大威胁。今年年初法国接连发生两起持刀袭击事件，再次引发民众对“独狼式”袭击的担忧。

法国《快报》分析称，在当前恐怖主义活动更加难以预测的背景下，法国政府面临的反恐挑战更加艰巨，还需进一步提升警戒强度、扩大甄别范围、提升专业化水平以及加强国际合作，以实现打击恐怖主义行为、遏制极端思想蔓延的双目标。

（本报巴黎3月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 16 版）

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