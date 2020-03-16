也门新一轮冲突引外界担忧

也门政府军3月14日发表声明说，政府军与胡塞武装当天在塔伊兹省东部地区发生交火，造成11人死亡。声明说，交火造成政府军方面6人死亡，胡塞武装方面5人死亡，其中包括该武装一名战地指挥官。

近期，也门政府军与胡塞武装在多个地区持续交火，不断升级的冲突正引发外界越来越多的担忧。也门政府军在14日的声明中指责胡塞武装蓄意挑起冲突、造成地区局势升级。截至目前，胡塞武装尚未对此作出回应。塔伊兹省毗邻红海，有胡塞武装与外界联系的唯一港口，其得失直接关系到沙特阿拉伯领导的多国联军与也门政府军能否对胡塞武装实现真正意义上的封锁。也门政府军一直在塔伊兹省东部、西部和北部与胡塞武装交战。该省首府塔伊兹市中心地带已被政府军控制。

联合国也门问题特使马丁·格里菲思日前呼吁也门冲突各方立即停止军事活动。格里菲思警告说，如果不及时收起武器、恢复政治进程，也门极有可能陷入更大规模的军事冲突中。

也门新一轮冲突不断升级，引发外界担忧。据联合国统计，也门冲突迄今已造成近2万人丧生，其中包括7500多名非战斗人员；战事让该国陷入经济崩溃、基本服务和卫生基础设施全面恶化。联合国人道协调厅表示，该国约有2400万人需要援助，占总人口的80%。

当地媒体指出，持续5年多的内战让也门饱受摧残，成为世界上最贫穷的国家之一。冲突双方应当克服困难，回到谈判的轨道上来。国际社会应当为和平谈判创造环境，提供尽可能多的支持。

（本报开罗3月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 16 版）

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