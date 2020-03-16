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美国新冠肺炎疫情应对措施升级

本报驻美国记者  郑  琪

2020年03月16日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　连日来，面对美国不断蔓延的新冠肺炎疫情，美国联邦政府和至少32个州以及华盛顿哥伦比亚特区宣布进入紧急状态，全美各地大量公共活动被取消或推迟。据美国有线电视新闻网报道，截至美国东部时间3月14日晚间，美国至少有新冠肺炎确诊病例2795例，其中包括死亡病例57例。

　　美国总统特朗普13日宣布美国因疫情进入紧急状态。特朗普称，此举将为美国政府应对疫情增加500亿美元资金，美国卫生与公共服务部能够在疫情期间给予医生、医院等医疗保健提供者更多灵活性。特朗普承认美国疫情“可能会变糟”“未来8周时间非常关键”。他说，美国将通过公私合作的方式提升新冠病毒检测能力。14日凌晨，美国国会众议院投票通过一项疫情应对经济救助法案，预计参议院也将很快通过该法案，这项法案提出了包括免费开展新冠病毒检测、支持疫情期间带薪病假、扩大失业保险和食品补助范围等各类救助措施。

　　美国政府进一步升级了对外旅行禁令，自13日午夜起，暂停美国与欧洲申根区26个成员国之间的旅行往来，为期30天；16日午夜起，将对往返英国和爱尔兰实施限制。此外，美国政府正考虑在国内某些受疫情影响严重的地区实施旅行限制。

　　目前，全美大量公共场所宣布临时关闭，各类公共活动纷纷取消或推迟。国会大楼、白宫、五角大楼暂停对公众开放。据美国《教育周刊》统计，截至13日晚，疫情已导致美国至少4.6万所学校关闭或计划关闭，影响2100万名学生。许多大型企业鼓励员工远程办公，一些大型体育赛事宣布暂停或取消。

　　许多美国公共卫生专家认为，过去数周来，美国新冠病毒检测严重滞后，耽误了对疫情的整体防控。11日，美疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔首次承认，美国一些此前被认为死于季节性流感的病例，实际上可能死于新冠肺炎。在国会众议院举行的一场听证会上，美国国家过敏和传染病研究所主任安东尼·福奇直言，“病毒检测系统没有适应我们现在的需要”“这是一种失败，我们承认这一点”。《纽约时报》报道指出，在暴发初期、疫情相对容易控制的阶段，联邦政府屡屡错失了进行更大范围检测的机会。

　　分析指出，美国医疗保险体系复杂，就医成本高昂，客观上为防控疫情增加了难度。有美国医疗问题专家发出警告称，许多美国民众一旦感染新冠肺炎，将承担高额医疗费用。据《时代》杂志报道，目前有超过2700万美国人没有任何形式的医疗保险，医保不充分者则更多。

　　（本报华盛顿3月15日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年03月16日 16 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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