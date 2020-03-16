“中国发展创新驱动型经济的有力例证”（国际视点）

中国华为公司去年在欧洲专利局专利申请量居企业排行榜之首。图为1月16日，华为驻科威特分公司在科威特费尔瓦尼耶省举办了华为Mate30 Pro 5G手机推介活动，当地民众正在体验华为新款5G手机。

新华社发

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欧洲专利局日前发布的2019年专利指数报告显示，中国向欧洲专利局申请的专利数量达12247项，再创历史新高，较2018年增长29.2%，增幅居十大专利申请国首位。分析认为，中国专利申请数量的快速增长，彰显出中国在科技创新和知识产权保护领域的巨大进步。

欧洲专利局3月12日发布的报告显示，过去10年里，中国向欧洲专利局提交的专利申请数量增长了6倍。“过去10年专利申请的长足进步，证明了中国在促进研发方面的不断努力，这是中国发展创新驱动型经济的有力例证。”欧洲专利局局长安东尼奥·坎皮诺表示。

反映出全球经济快速向数字化转型的趋势

去年，欧洲专利局共收到超过18.1万份专利申请，比2018年增长4%。“欧洲专利局收到的专利申请数量之所以继续大幅增长，主要得益于中国、韩国和美国专利申请数量的强劲增长。”报告指出，与2018年相比，中国专利申请数量增长了29.2%，增幅位居十大专利申请国之首；其次是韩国和美国，增长率分别为14.1%和5.5%。

欧洲专利局成立于1977年，是欧洲一个政府间组织，主要职能是负责欧洲地区的专利审批工作，加强欧洲各国之间在专利事务方面的合作。该机构拥有世界上最完整的专利文献资源和先进的专利信息检索系统，在专利审查、申诉及法律研究方面积累了丰富的经验。根据欧洲专利条约，欧洲专利局的专利申请可在30多个欧洲国家生效，这极大地简化了欧洲专利保护机制，也为专利申请人申请欧洲专利保护提供了极大方便。

报告显示，最近十多年来，有关数字技术的专利申请量首次处于绝对领先地位。数字通信领域的专利申请量较上一年增长了19.6％，计算机技术领域的专利申请量同比增长了10.2％。这两个领域专利申请量以两位数的高增长率遥遥领先于其他领域。

“数字通信领域的专利申请无论是在数量上还是在增速上都是2019年的冠军，这反映出全球经济正在快速向数字化转型的趋势，数字技术已经成为推动各行各业发展的重要驱动力。”坎皮诺说，从2006年以来，医疗技术领域曾长期占据专利申请数量第一的位置，但在去年让位于数字通信。数字通信处在电信和计算机领域的交汇点，对发展5G无线网络有着至关重要的作用。

中企在增长量和增长率方面排第一位

2017年，中国首次成为欧洲专利局五大专利申请国之一。2019年，中国成为欧洲专利局第四大申请国，仅次于美国、德国和日本。

坎皮诺说，2019年，在欧洲专利局的专利申请增长量和增长率方面，中国企业都排在第一位。中国企业对数字技术应用的贡献表明，中国正成为全球技术领域创新的驱动力之一。

中国企业提交的专利申请中，最集中的领域为数字通信、计算机技术、电机设备和能源。其中数字通信占比达到26%，相比2018年，增幅达到64.6%。

报告还公布了全球企业专利申请排名。中国华为公司以3524件专利申请量居排行榜之首，这是中国企业在欧洲专利局历史上第三次夺得冠军。

华为是数字通信领域第一大专利申请企业。OPPO、阿里巴巴、小米科技、百度以及京东方等中国企业提交的专利申请数量也呈快速增长态势。

总部位于比利时布鲁塞尔的中欧数字协会主任克劳迪娅·韦诺蒂认为，中国企业专利申请数量的快速增长，显示中国正在掀起创新浪潮，特别是在数字技术领域取得了显著创新成果。韦诺蒂在接受本报记者采访时表示：“中国不再是全球科技竞赛中的跟随者了，在很多方面能与一些传统科技强国并驾齐驱，在一些高科技领域已经世界领先。”

彰显中国在科技创新领域的巨大发展

“业界普遍认为，专利申请量是衡量一个国家科技创新的重要指标。过去十年里，中国在欧洲专利局提交的申请量增长迅猛，从一个侧面彰显出中国在科技创新领域的巨大进步。”比利时鲁汶大学管理、战略和创新系教授莱因希尔德·维格勒斯在接受本报记者采访时表示。

根据世界知识产权组织不久前发布的2019年全球创新指数报告，中国的全球创新指数排名连续第四年保持上升势头，从2018年的第十七位上升至第十四位。中国是中等收入经济体中唯一进入前30名的国家，并在多个领域体现出明显的创新实力，在本国人专利数量、本国人工业品外观设计数量、本国人商标数量以及高技术出口净额和创意产品出口等指标方面位居榜单前列。

根据该组织的统计，在2008年，中国国家知识产权局收到的本国专利申请数量约为美国收到的国内专利申请的一半。到了2017年，中国收到130万份专利申请，已是美国的两倍以上。对此，时任世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐表示：“中国专利申请数量惊人，这反映出世界创新中心正在从西方向东方移动。”

中国在科技创新方面之所以能在短时间内取得重大突破，一个主要原因是中国政府的执行力强，提出了规划就抓紧时间去落实，从这一点上也能看出中国的体制优势。“中国在建设创新型国家的道路上加速发展，中国各行各业的创新活力让人刮目相看。”

“中国认识到知识产权保护对于提高经济竞争力至关重要，不断加大知识产权保护力度，重视知识产权立法与执法。”高锐说，“知识产权保护体系的完善是中国科技创新能力迅速提升的重要动力。”

中国科技创新突飞猛进让荷兰莱顿大学创新中心名誉教授理查德·格里菲斯印象深刻，他对本报记者说，“我每次去中国都有新的发现，中国在许多高科技领域都取得重大突破。中国正在通过科技创新实现经济转型，为经济可持续发展提供强劲动力。当今世界，科技创新已经成为提高综合国力的关键支撑，只有在科技创新方面下大力气，才能在国际竞争中占领先机。在这方面，中国走在了世界前列。”

（本报布鲁塞尔3月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)