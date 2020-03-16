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王毅分别同菲律宾、西班牙外长通电话

2020年03月16日05:09  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月15日电  3月15日，国务委员兼外长王毅应约同菲律宾外长洛钦通电话。

　　洛钦代表菲方再次对中国抗击新冠肺炎疫情表示坚定支持，祝贺中国迄今取得的重要成果。洛钦表示，菲方一直坚信中国会成功战胜疫情，因为中国共产党在历史上总是一次又一次带领中国人民渡过难关。当前菲律宾处在抗击疫情的艰难时刻，正面临医疗物资和设施短缺困难，希望中方伸出援手，并积极考虑向菲律宾派遣医疗专家。

　　王毅说，前一段中国疫情严重时，菲律宾政府和社会各界给予了中方宝贵支持。现在，中方对菲律宾人民目前面临的困难感同身受，愿同菲方携手共克时艰、共渡难关。菲律宾是中国隔海相望的友好邻邦，中方愿尽最大努力帮助菲方，已决定向菲方提供检测试剂盒以及防护服等急需的医疗物资，并将积极协调派出医疗专家事宜。

　　王毅表示，作为负责任的国家，中方在继续抓实抓细本国防控工作的同时，将积极与各国分享防控经验，并向有需要的国家提供力所能及的帮助。

　　本报北京3月15日电  3月15日，国务委员兼外长王毅应约同西班牙外交大臣冈萨雷斯通电话。

　　王毅说，中方抗击疫情已取得重要进展，最终战胜疫情胜利在望。但疫情没有国界，正在全球范围多源多点暴发，西班牙患病人数也增长很快，我们再次对西班牙人民表示慰问。中方从一开始就本着公开、透明态度致力于抗击疫情的国际合作，既为本国人民健康安全负责，也为世界人民健康安全负责。

　　冈萨雷斯高度赞赏中方抗击新冠肺炎疫情取得的积极成效，并代表西班牙政府感谢中方对西班牙抗击疫情的声援和慰问。冈萨雷斯表示，西班牙政府正采取有力措施防止疫情扩散，但面临医疗物资短缺等困难。希望中方能向西班牙提供医疗物资支持，愿同中方举行两国医疗专家视频会议，学习中方抗疫经验。

　　王毅表示，中方不会忘记西班牙对中国抗击疫情给予宝贵理解和支持。中方已决定根据西班牙的需要，紧急提供一批医疗物资援助，并开放商业渠道供西班牙进口急需的个人防护用品和医疗设备。中方也将鼓励友好城市和企业提供帮助，并愿加强经验交流，协调安排两国专家举行医疗视频会，并考虑适时派出医疗专家组。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月16日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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