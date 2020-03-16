美国贫富分化现实如此冷酷（钟声）

美方一些人四处招摇，道貌岸然地对他国人权状况指手画脚时，美国社会底层民众的生活却因贫富分化加剧而更加艰难

“这些高昂的花费会让人们不敢去接受检测”“现实是，40%的美国人拿不出400美元的紧急支出，仅去年就有33%的美国人放弃治疗”……在美国国会众议院近日有关新冠肺炎疫情的听证会上，一连串质问深刻反映出美国贫富分化、民众得不到医疗保障的现实。这还只是冰山一角。中国国务院新闻办公室发表的《2019年美国侵犯人权报告》揭示的大量事实告诉人们，美国整体富强的面纱背后，遮掩的却是贫富严重分化的冷酷现实。

美国在西方国家中贫富分化最为严重。美国人口普查局的统计数据显示，过去50年来，美国的基尼系数一直在稳步上升，2018年攀升至最高的0.485。摩根大通公司发布的报告显示，美国最富有的10%家庭占有近75%的家庭净资产。美联储的报告显示，1989年至2018年，最富有1%的家庭占有家庭财富总额的比例从23%上升至32%，而最底层50%的家庭财富净增长基本为零。美国经济学家保罗·克鲁格曼判断，社会顶层的收入飞速飙升，在很大程度上来自对社会底层的挤压。

资本造成的两极分化，导致“财富越来越多地集中在少数人手中，已经超出了许多美国人认为合理或道德上可以接受的范围”。2018年，美国有3970万贫困人口。美国住房和城市发展部的数据显示，每晚至少有50万美国人无家可归。美国是目前唯一有数百万人处于饥饿状态的发达国家。美国儿童保护基金指出这样的残酷现实：“在全球最富有的国家，居然还有超过1/5的儿童每天都不得不面对无比残酷的现实——下顿吃什么，今晚睡哪里？”美国仍有1280万名儿童生活在贫困之中，5岁以下的贫困儿童多达350万人，其中160万人生活在极端贫困中。基于如此冷酷的现实，美方一些人竟然大言不惭地把美国包装为样板级的“民主的乐土”。

美国底层民众身处于冷凄凄的“沮丧谷”，美国政府背负着沉甸甸的民生债。美国是少数没有实行全民医疗保险的发达国家之一。美国国家统计局去年11月发布的最新统计显示，2018年，2750万美国公民没有医疗保险。根据盖洛普公司的调查，美国有1500万人由于药物费用过高而不得不推迟购买处方药，有6500万人由于医疗费用过高而在生病时放弃治疗。不少美国人担忧，美国的健康安全网在新冠肺炎疫情面前不堪一击，这样的困境将使疫情进一步扩散。

美国的贫富分化是一个稳定的长期趋势，这是由美国的政治制度和美国政府所代表的资本利益所决定的。联合国极端贫困与人权问题特别报告员奥尔斯顿指出，美国“极端贫困的持续存在是当权者做出的政治选择”。有英国学者直言，造成美国贫富差距急剧扩大的根源是美国政府实行的新自由主义政策体系，即以私有化、市场化、自由化为核心，维护富人利益。美国政府试图使用“虚假通胀率”来“剔除”数百万贫困人口的做法，已经引得媒体讽刺——“本届政府对于有多少贫困人口及如何帮助他们毫不在意，只是盘算着如何玩一场数字游戏”。

美方若果真能把人权问题当回事，为什么不思祛除长期困扰美国社会的贫富分化痼疾？别忘了，美方一些人四处招摇，道貌岸然地对他国人权状况指手画脚时，美国社会底层民众的生活却因贫富分化加剧而更加艰难。美国国内忍饥挨饿的孩子、无家可归的穷人、久病难医的患者就在那里，美方一些人有何颜面自诩为样板。世界当然不能以此为样板！消除贫困，一个都不能少。美方所谓“人权卫士”能够负责任地作出这个承诺吗？事实表明，迄今为止他们心中并没有树立这样的必为之志。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)