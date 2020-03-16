“中国抗击疫情的举措值得国际社会借鉴”（患难见真情 共同抗疫情）

新冠肺炎疫情发生以来，中国政府本着对中国人民和世界人民生命安全和身体健康高度负责的态度，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，同疫情开展坚决斗争。经过艰苦努力，中国国内已呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。连日来，多国政党政要、国际组织代表等通过各种形式，积极评价中国抗击疫情取得的进展，认为中国的努力为各国抗击疫情提供了借鉴，为世界公共卫生安全作出了重要贡献，相信中国将尽快战胜疫情并迅速恢复经济发展。

相信中国政府和人民定能早日战胜疫情

多米尼克总理斯凯里特近日率内阁全体成员专程到中国驻多大使馆，表达多政府和人民对中国抗击疫情的慰问和支持。斯凯里特表示，中国采取强有力的疫情防控举措，取得积极成效，多方对此高度评价和由衷敬佩。多米尼克坚定地与中国站在一起。

几内亚总统孔戴高度评价中方抗击疫情取得显著进展，相信中国政府和人民定能早日战胜疫情。

尼日尔总统伊素福高度赞赏中国抗击疫情的坚定决心和所展现出的强大组织动员力。他衷心感谢中方主动同世界分享经验，为各国抗击疫情作出重要贡献，并感谢中方对尼日尔在华留学生的关心和帮助。

多哥总统福雷对中方为防控疫情采取的措施表示赞赏，坚信中国政府和人民一定能够取得这场疫情防控阻击战的最终胜利。

利比里亚众议长钱伯斯表示，当前中国疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果，充分表明中方采取的防控举措高效有力。相信在习近平主席的坚强领导下，依靠强大综合国力和先进技术水平，中国必将早日战胜疫情。

尼日尔公共卫生部部长马伊纳萨拉表示，在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，中国人民万众一心，努力抗击疫情，取得重要进展。尼日尔人民为中国人民加油鼓劲，胜利属于中国人民，疫情必将被战胜。

肯定中国为世界公共卫生安全作出重要贡献

阿拉伯卫生部长理事会第五十三次会议近日发表声明，高度赞赏中国在遏制疫情扩散方面所作努力，相信中国有能力完全控制疫情。声明积极评价中国本着公开、透明、负责任的态度开展疫情防控国际合作，以及根据世卫组织指导和国际卫生条例持续落实防控措施的做法。

南部非洲发展共同体（南共体）代理执行秘书诺里斯表示，中国积极主动开展疫情防控国际合作，体现了负责任大国担当，南共体对此表示赞赏。南共体愿就地区疫情防控与中方保持密切交流合作，共同维护地区和全球公共卫生安全。

加纳副总统巴武米亚在加纳发起万人签名声援中国抗击疫情行动。他表示：“中国政府和中国人民为抗击疫情不懈努力，中方防控工作得到世卫组织和国际社会积极评价，中方的宝贵防疫经验使各国受益，为世界公共卫生安全作出重要贡献。”

“中国的努力和行动为各国抗击疫情树立榜样。”埃及卫生部部长哈拉表示，在抗击疫情过程中，中国不仅努力维护本国人民健康安全，也不断加强疫情防控国际合作。“中国抗击疫情的举措值得国际社会借鉴，我们从中广泛受益。”

蒙古国卫生部部长萨仁格日勒表示，疫情发生以来，中国同国际社会保持密切合作，这是为保护全人类健康所采取的重要举措。蒙方愿同中方在疫情防控等方面进一步开展交流合作。

毛里塔尼亚争取共和联盟主席阿玛尔表示，中国为应对疫情采取了最全面、最严格、最彻底，也是最有效的防控举措。中方秉持人类命运共同体理念，积极开展抗击疫情国际合作，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，得到国际社会高度肯定和广泛认可。

希望与中方进一步加强各领域交流合作

马达加斯加总理恩蔡日前主持疫情防控工作会议，特邀中国驻马大使与会介绍中国抗击疫情的进展和经验，以及当前中国统筹做好疫情防控和经济社会发展工作的情况。恩蔡对中国抗击疫情的成效表示高度赞赏，希望与中方加强交流合作，推动两国各领域合作不断发展。

加纳总统阿库福—阿多近日在议会发表国情咨文时表示，中国采取了一系列有效措施抗击疫情，相信中国会将疫情对经济社会发展的影响降到最低，推动经济社会持续健康发展。

柬埔寨首相洪森对中国在抗击疫情时采取的积极措施表示赞赏。他表示，疫情对中国经济的影响是暂时的，不会影响中国实现经济社会发展的长期目标。

摩洛哥首相奥斯曼尼表示，摩方高度赞赏中方为全球疫情防控作出的重要贡献，相信疫情不会影响摩中两国务实合作。摩方愿同中方共同努力，推动各领域交流合作持续深入发展。

菲律宾贸易和工业部部长洛佩斯表示，中国政府出台一系列政策支持企业复工复产，这些措施对于缓解疫情对中国经济以及全球经济的影响是及时且至关重要的。菲方愿与中方一道，积极推动双边经贸关系不断发展。

“疫情对中国经济的影响是暂时和阶段性的，中国经济的内生动力、强大韧性不会改变，中国经济长期向好的趋势将继续保持。”墨西哥公民运动党国际事务书记瓦尼娅·阿维拉表示，中国是世界经济增长的重要引擎，相信凭借坚定的决心和强大的韧性，中国不仅能很快战胜疫情，还将很快恢复经济秩序。

（本报北京、里约热内卢、约翰内斯堡、纽约、开罗、阿布贾、曼谷、乌兰巴托、墨西哥城3月15日电 记者王莉、肖新新、吴杰、万宇、李凉、黄培昭、周輖、曲翔宇、景玥、姜宣、赵益普、霍文、刘旭霞）

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 03 版）

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