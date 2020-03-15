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综述：德国疫情蔓延 防控持续升级

2020年03月15日15:08  来源：新华网
 

　　新华社柏林3月14日电 综述：德国疫情蔓延 防控持续升级

　　新华社记者张毅荣 田颖

　　德国新冠肺炎疫情持续蔓延，疾控机构罗伯特·科赫研究所公布的最新数据显示累计确诊病例已接近4000例。为此，德国近期不断出台措施，通过限制人员聚集、增加医院床位、为受影响企业提供贷款等多种手段，努力遏制疫情蔓延，保障经济发展。

　　数据显示，德国所有联邦州均出现疫情，截至当地时间14日15时（北京时间14日22时），全国新增确诊病例733例，累计3795例，累计死亡8例。

　　德国权威病毒学家、柏林沙里泰大学医院教授克里斯蒂安·德罗斯滕9日在德国卫生部主持召开的一场新闻发布会上说，目前德国较其他国家死亡病例较少的主要原因是，德国医学界在本国疫情暴发前就对病毒有了一定了解。

　　德罗斯滕介绍，早在1月，德国就已准备好相关检测和诊断所需关键信息和材料，且德国具有病毒检测资质的实验室分布较广。德国还及时把相关费用纳入了医疗报销体系。

　　德国目前公布的抗疫思路是竭尽全力延缓疫情扩散，为医药卫生系统和相关科研工作争取时间，同时把有限的医疗资源投入治疗重症患者。德国总理默克尔12日呼吁全体德国民众放弃参加不必要的社会活动，但同时强调要确保关键经济领域的运作。

　　德国卫生部长施潘11日对当地媒体表示，德国目前拥有2.8万张重症床位，尽管从人口比例上看条件在欧洲已算很好，但如果新增病例大量出现，德国也会在收治患者能力方面遭遇瓶颈。

　　为让医疗系统能更好地应对疫情，德国此前采取了禁止口罩、手套、防护服等物资出口的措施，12日决定增加医院重症病房床位，并建议所有医院下周起推迟可延期的手术。德国联邦议院11日还批准拨款5亿欧元用于政府集中采购医疗物资，1.45亿欧元用于新冠病毒相关科研。

　　为防疫情严重冲击德国经济，德国政府13日宣布，将为因新冠肺炎疫情而陷入困境的德国企业提供贷款支持。

　　目前德国各地已陆续出台抗疫具体措施。首都柏林14日宣布禁止50人以上聚会，全市电影院、音乐厅、展览馆、图书馆、酒吧等将关闭。柏林政府还决定，疫情期间暂不羁押拖欠交通肇事罚款人员。在梅克伦堡-前波莫瑞州，监狱管理方专门设置新场所接纳新入狱人员，以避免他们与现有服刑人员接触。

(责编：燕勐、杨牧)
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