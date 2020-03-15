哈萨克斯坦专家：中国防疫措施令人印象深刻 疫情不会影响中国经济长期向好

当地时间13日，哈萨克斯坦中国问题研究中心主任古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃在接受记者采访时表示，中国在新冠肺炎疫情发生后所采取的措施令人印象深刻，效果已经显现。她相信疫情对中国经济长期向好的趋势不会造成影响，中哈合作依然会保持强劲动力。

在采访中，哈萨克斯坦中国问题研究中心主任古丽娜尔表示，疫情发生以来，中国政府高度重视防控工作，采取一系列有效措施，目前看来已经取得非常好的效果。

古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃说：“新冠肺炎疫情发生以后，中国政府非常迅速地动员起各种内部资源，全力进行疫情防控，目前已经取得非常好的效果。这体现出中国政府在应对突发事件中的果断和勇气，在应对传染病上积累下的经验。哈萨克斯坦高度评价中国政府应对新冠肺炎疫情采取的措施。”

当前，中国疫情已经得到有效控制，但在欧美等国家却开始蔓延，世界卫生组织认为，欧洲已经成为新冠肺炎疫情的中心。对此，古丽娜尔认为，中国抗击新冠肺炎疫情的胜利，将会为全世界受疫情影响的国家带来一个标杆，中国的措施也将会帮助这些国家尽快控制疫情蔓延。

古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃表示：“新型冠状病毒在世界范围内的传播表明，当今世界没有一个国家能够绝对地躲避新型冠状病毒威胁。中国的行动在全球抗击流行病战役中至关重要，中国的措施也将有力地支持全球防疫工作，中国抗疫的成功将会为世界抗疫阻击战提前锁定胜利。”

当前，新冠肺炎疫情对全球经济产生了负面影响，各国经济预期都出现下调，不过古丽娜尔认为，新冠肺炎疫情在中国很快就要结束，复工复产正在有序推进，疫情对中国经济的影响将是短期的，未来中国经济必然长期向好。古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃说：“疫情对中国自身经济的影响将是短期的，中国具有庞大的经济体量，这种疫情冲击不会造成长期和系统性的影响。突如其来的疫情将人民紧紧团结在政府周围，同时也是对自身经济韧劲的一次考试。中国马上就要通过这场考试。”（曹胜济）

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