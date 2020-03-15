一些国家暂停国际交通防控新冠肺炎疫情

新华社北京3月15日电 综合新华社驻外记者报道：为防控新冠肺炎疫情，拉脱维亚、厄瓜多尔、约旦、沙特阿拉伯等国14日分别宣布一些暂停国际交通措施，包括暂停航班、铁路、海上和公路交通等。

拉脱维亚总理卡林斯14日宣布，鉴于疫情加重，拉政府决定3月17日至4月14日暂停所有国际航空、铁路、海上和公路旅客运输。据拉疾控中心数据，截至14日，拉新冠肺炎确诊病例累计26例，与前一天相比新增9例。

厄瓜多尔副总统奥托·松嫩霍尔茨纳14日宣布，从15日23时59分开始，厄瓜多尔禁止所有国际航班进入境内机场。此禁令也覆盖陆路和海上国际交通。厄瓜多尔卫生部14日宣布确诊病例增至28例，死亡病例增至2例。

约旦首相奥马尔·拉扎兹14日发表声明说，鉴于全球疫情形势严峻，自17日起暂停全部往返约旦的国际客运航班。加上此前宣布的关闭边境措施，目前除商贸运输和外交活动外，约旦陆海过境点及机场均禁止旅客出入境。约旦唯一确诊病例13日已康复出院，尚无新增病例。

沙特阿拉伯内政部14日宣布，为防控新冠肺炎疫情，沙特决定从当地时间15日11时起暂停所有国际客运航班，为期两周。沙特卫生部13日晚宣布，沙特境内新增24例确诊病例，累计确诊病例达86例，其中治愈1例。（参与记者：李德萍、郝云甫、冀泽、涂一帆）

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