荷兰比利时卢森堡新冠肺炎病例继续增加

新华社布鲁塞尔3月14日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡3国在14日分别报告新冠肺炎病例增至959例、689例、51例。

荷兰国家公共卫生与环境研究所14日发布公报说，荷兰在此前24小时新增病例155例，新增死亡病例2例；累计确诊病例959例，死亡12例。该研究所说，荷兰单日新增病例数较前一日有所减少，主要与检测政策调整有关，从12日起轻症患者只需自行居家隔离，不再接受检测。

因此荷兰媒体认为，荷兰的实际病例数高于该研究所报告的数据。该研究所疾病控制中心主任、传染病专家亚普·范·迪塞尔13日接受荷兰媒体采访时表示，超过半数荷兰人最终可能感染新冠病毒。

受疫情影响，荷兰著名的库肯霍夫郁金香公园今年将无法按照原定计划于3月21日开放。

比利时联邦卫生部14日说，比利时新增确诊病例133例，累计病例689例，死亡3例。由于医院急诊科患者激增，比利时卫生大臣玛吉·德布洛克宣布，所有医院从14日起无限期暂停非紧急的门诊、检查和手术。

14日是比利时学校关闭、娱乐性公共活动取消、酒吧和餐厅关闭等一系列抗疫新措施正式生效的第一天，国内秩序稳定。比利时外交部当天通过官网发表公报，建议所有比利时人推迟出国旅行。

卢森堡卫生大臣波莱特·莱纳特14日宣布卢森堡新增新冠肺炎确诊病例17例，累计51例。卢森堡政府呼吁居民自我监测健康状况，如有必要可联系工作人员并自我隔离，只有重症患者才能进入医院隔离治疗。

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