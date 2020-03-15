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伊朗总统谴责美国持续制裁妨碍伊朗抗击疫情

2020年03月15日14:56  来源：新华网
 

　　新华社德黑兰3月14日电（记者陈霖）伊朗总统哈桑·鲁哈尼日前致信多国领导人，谴责美国持续制裁严重妨碍伊朗抗击新冠肺炎疫情努力，是对伊朗人民的集体惩罚。他呼吁国际社会抵制美国对伊朗采取的非法制裁，支持伊朗抗击疫情。

　　伊朗总统官方网站14日发布此信部分内容，但未说明鲁哈尼给具体哪些国家领导人致信。

　　鲁哈尼在信中说，在与新冠病毒搏斗的同时，伊朗还要面对“两年来源于美国政府的大范围非法制裁、极限施压政策及系统性政府阻挠行为的严重妨碍”，不到两年内，美国制裁已经给伊朗经济造成约2000亿美元直接损失。

　　鲁哈尼指出，在新冠病毒成为伊朗人民、中东地区人民乃至各国人民共同面对的威胁之际，美国对伊朗实施的制裁不仅非法和违背联合国安理会决议，而且是不道德和不人道的，不仅是对伊朗人民的集体惩罚，也是对全人类的集体惩罚。

　　鲁哈尼呼吁国际社会抵制美国“非法和不人道的霸凌”，“不要让不公正的美国对伊朗制裁影响抗击致命病毒的战斗”。

　　伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫在其社交媒体推特账户发帖说，鲁哈尼总统在致多国领导人的这封信中告知对方，伊朗抗击新冠肺炎疫情的努力遭到美国非法制裁的“严重妨碍”。扎里夫说，“容忍恶霸杀死无辜之人是不道德的”。

　　美国总统特朗普政府于2018年5月退出此前美国、俄罗斯、英国、法国、中国、德国六国与伊朗签署的伊核问题全面协议，后恢复并追加对伊朗制裁。伊朗新冠肺炎疫情暴发后，美方一面称愿向伊方提供帮助，一面却追加制裁。

　　根据伊朗卫生部14日公布的统计数字，截至当天中午，伊朗新冠肺炎确诊病例累计12729例，死亡病例611例。

(责编：燕勐、杨牧)
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