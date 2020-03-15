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综合消息：拉美新冠肺炎疫情加剧 多国继续强化防控

2020年03月15日14:54  来源：新华网
 

　　新华社巴西利亚3月14日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区14日新冠肺炎确诊病例继续增加，多国正进一步强化各项防控措施。

　　哥斯达黎加卫生部14日宣布新增1例确诊病例，累计达27例。哥总统阿尔瓦拉多当天公布了一系列经济扶持措施，以减少疫情对该国经济的冲击。

　　秘鲁政府14日决定，将暂时取消65种药品和医疗用品的进口关税，有效期为90天。秘鲁68个监狱在30天内禁止探监，以避免新冠肺炎在狱中传播。截至记者发稿时，秘鲁累计确诊病例增至43例。

　　哥伦比亚卫生和社会保障部14日说，新增8例确诊病例，累计达24例。哥政府13日晚紧急发布多项边检措施，如禁止一些地区的外国人入境等。哥伦比亚移民局14日表示，两名西班牙公民和两名法国公民入境后未按要求隔离，将被驱逐出境。13日，一名西班牙公民因违反隔离规定被哥伦比亚驱逐出境。

　　巴拿马卫生部14日表示，确诊病例增至43例。巴拿马政府已建立全国新冠肺炎诊断网络，以便出现症状和有确诊病例接触史的人尽早接受检测。

　　墨西哥卫生部14日宣布，新冠肺炎病例增至41例。墨西哥政府当天表示，超过3000万名学生将于3月21日至4月20日期间放假，学校将加强远程教育、校园消毒等措施。

　　智利卫生部14日说，该国新冠肺炎疫情进入社区传播阶段，确诊病例增至61例，新增18例。卫生部表示，已对一些国家的旅客实施入境隔离措施，并建议公众在人员聚集场所、尤其地铁内全程佩戴口罩。

　　巴西卫生部14日宣布新增23例确诊病例，累计达121例。巴西基础设施部表示，巴西约50%的国际航班和30%的国内航班已取消，预计还会继续取消一些航班。

　　据古巴卫生部14日统计，古巴已连续两天未出现新增确诊病例，累计确诊病例4例。古巴政府当天表示，将在未来几天向每个家庭发放消毒液。

　　此外，阿根廷、厄瓜多尔、委内瑞拉、乌拉圭14日表示，本国累计确诊病例分别达45例、28例、10例、6例。（执笔记者：周星竹；参与记者：倪瑞捷、尹南、高春雨、吴昊、范小林、郝云甫、张国英、朱婉君、苏津、徐烨、王瑛）

(责编：燕勐、杨牧)
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