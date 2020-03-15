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赤道几内亚出现首例新冠肺炎确诊病例

2020年03月15日13:38  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡3月15日电（记者 万宇）马拉博消息：3月14日，赤道几内亚卫生与社会福利部宣布该国确诊首例新冠肺炎病例。15日起，该国将暂停所有国际往来客运航班。

据赤几卫生部门通告，该患者系一名42岁赤几女性，乘坐赤几的木棉洲际航空（Ceiba Intercontinental）航班从西班牙马德里出发，于3月13日晨抵达马拉博国际机场，入关后即被集中隔离观察，在旅客筛查过程中检测出新冠病毒阳性。目前，该患者未表现相关症状，已被单独隔离观察，其密切接触者已得到确认。

此前，赤几政府决定自3月15日起采取系列新防控措施，包括暂停所有往来赤几的国际客运航班，关闭全部海陆空边境（货运轮船和航班等除外），限制境内人员流动，暂停发放各类签证等。

中国驻赤道几内亚使馆再次提醒旅居赤几中国公民注意防范疫情：一、客观冷静看待疫情，合理安排工作生活，做好日常卫生清洁，避免前往人群密集场所和不必要旅行。二、密切关注赤几方和使馆疫情通报，遵守有关规定，不造谣、不信谣、不传谣，积极配合赤几方防控工作。三、如身体不适，视情采取居家隔离观察等措施。如出现发热、咳嗽、气促、乏力等疑似症状，请及时联系赤几新冠病毒应对和监测技术委员会（电话：+240-222273815、+240-222517030），按赤几方要求妥善就医，并及时向中国驻赤道几内亚使馆或驻巴塔总领馆报告。四、如因疫情合法权益受到侵犯，请及时向当地警方或相关部门求助，并视情联系中国驻赤道几内亚使馆或驻巴塔总领馆。

紧急联系电话：

赤几新冠病毒应对和监测技术委员会电话：+240-222273815、+240-222517030

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话（24小时）：+86-10-12308或+86-10-59913991

中国驻赤道几内亚使馆领事保护与协助电话：+240-222214057

中国驻巴塔总领馆领事保护与协助电话：+240-555480588

中国援赤道几内亚医疗队咨询电话：+240-222768621

(责编：燕勐、杨牧)
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