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罗马尼亚议会新政府宣誓就职

2020年03月15日11:43  来源：新华网
 

　　新华社布加勒斯特3月14日电（记者林惠芬）罗马尼亚新政府14日晚在总统府宣誓就职。当天早些时候，罗议会以多数票通过了对总理奥尔班政府的信任投票。

　　当天，罗参众两院465名议员中有310名议员参加投票，13日获得总统提名的奥尔班政府以286票赞成、23票反对、1票弃权的结果获得议会通过。

　　由于一名参议员13日上午被确诊感染新冠病毒，诸多议员和奥尔班政府绝大多数内阁成员均处于自我隔离状态，当天议会对新政府成员的听证会主要以视频方式进行。

　　罗马尼亚宪法规定新政府成员必须向总统当面宣誓就职。当晚，总统府对宣誓仪式采取了特殊措施：内阁成员依次进入大厅向总统宣誓，必须戴口罩和手套，使用一次性签字笔。

　　罗马尼亚总统约翰尼斯在宣誓仪式后发表电视讲话说，投票结果发出了团结信号，表明大多数政党和议员意识到当前困难形势下统一行动的重要性。他说，罗马尼亚当务之急是继续抗击新冠肺炎疫情，“政府和我将全力以赴百分之百地处理这场危机”。

　　罗马尼亚议会2月5日以多数票通过对政府的不信任案，由奥尔班领导的国家自由党政府就此下台。约翰尼斯2月6日再次提名奥尔班为新总理，但这一提名被宪法法院裁定为不符合宪法规定。2月26日，约翰尼斯提名看守政府财政部长瓦西里—弗洛林·克楚为新总理，但克楚3月12日在议会举行信任投票前宣布放弃提名。约翰尼斯13日提名奥尔班为新总理。

(责编：燕勐、杨牧)
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