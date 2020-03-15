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中国驰援意大利防疫物资运抵都灵

2020年03月15日11:40  来源：新华网
 

　　新华社罗马3月14日电（记者陈占杰）据中国驻米兰总领馆14日消息，在意方和在意侨界大力配合下，由浙江省筹措的26.4吨防疫物资13日运抵意大利北方城市都灵。中国驻米兰总领事宋雪峰14日前往都灵协调交接。

　　中国发生新冠肺炎疫情以来，意各界纷纷伸出援手，旅意侨胞以各种方式支援家乡抗疫。近期，新冠肺炎疫情在意快速蔓延，意大利医疗防护物资告急，急需各方支援。中国政府、社会、企业及旅意侨胞克服困难，向意提供支持和援助。

　　浙江丽水青田县和温州鹿城区、文成县等地，省慈善总会、省侨缘会等社会组织积极响应，迅速行动，连续奋战，将一批批医疗物资集中到杭州萧山国际机场。与此同时，驻意使领馆提前做好接棒准备，经与相关方面协商，确定将首批物资运送到疫情最严重、需求最迫切的意北部地区。

　　据悉，这批物资部分将捐赠给意大利皮埃蒙特大区、意红十字会等。

　　宋雪峰在都灵医疗物资集散中心现场说，这批物资展现中意两国心手相连命运共同体的关系。希望双方继续守望相助、共渡难关。中方将根据意方需要提供力所能及的帮助，分享抗疫经验。在大家共同努力下，疫情一定能够得到控制。

　　皮埃蒙特大区卫生厅长伊卡尔迪表示，患难见真情，感谢中国雪中送炭。疫情过后，他希望陪同大区主席访问浙江，当面致谢。

(责编：燕勐、杨牧)
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