伊朗警告美方勿作“危险举动”

伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维13日否认伊朗关联伊拉克塔季军事基地遇袭事件，警告美国方面不要作出“危险举动”。

美国军方12日凌晨对什叶派武装组织“真主旅”在伊拉克境内的目标发动空袭，击中5处军事设施，声称是为报复塔季军事基地遇袭致美英士兵伤亡。伊拉克一个宗教场所的管理人员说，空袭击中南部城市卡尔巴拉一座在建民用机场，导致一名建筑工人丧生。

伊拉克军方13日确认共有6人在美军空袭中丧生，指认空袭“侵犯伊拉克主权”。

穆萨维在美军空袭数小时后发表声明，敦促美国总统唐纳德·特朗普重新评估美军在中东地区的存在和所作所为，而不是作出“危险举动”和“毫无根据的指责”。

穆萨维说，美方因在伊拉克的非法军事存在承受后果，不应怪他人。

伊拉克首都巴格达以北的塔季军事基地11日晚遭火箭弹袭击，2名美国士兵和1名英国士兵死亡，14人受伤。美方认定受伊朗支持的“真主旅”为袭击制造者。

按法新社说法，塔季空军基地遇袭是去年10月下旬以来美国驻伊拉克军事设施遭受的第22起袭击。

美方不止一次指认伊朗关联类似袭击。2019年12月27日，伊拉克北部基尔库克附近一座军事基地遭火箭弹袭击，一名美军承包商身亡。美方指认“真主旅”发动袭击并采取军事打击作为回应，触发针对美国驻巴格达大使馆的抗议活动。

美国国防部长马克·埃斯珀先前警告，就塔季军事基地遇袭事件，“所有选项都在讨论中”。他说，特朗普已经授权他采取任何他认为必要的行动；美国不会容忍针对美国及其盟友的攻击，“我们将采取一切必要行动保护我们在伊拉克和这一地区的部队”。

英国外交大臣多米尼克·拉布13日说，美方在伊拉克境内发动的空袭是对驻伊拉克联军部队遇袭事件“迅速、坚决且恰当”的回应。

拉布说：“我们将继续和我们的伙伴一道，确保那些作出这些恶劣行径的人承担责任。”（闫洁）（新华社专特稿）

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