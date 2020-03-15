人民网>>国际

伊朗警告美方勿作“危险举动”

2020年03月15日11:23  来源：新华网
 

　　伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维13日否认伊朗关联伊拉克塔季军事基地遇袭事件，警告美国方面不要作出“危险举动”。

　　美国军方12日凌晨对什叶派武装组织“真主旅”在伊拉克境内的目标发动空袭，击中5处军事设施，声称是为报复塔季军事基地遇袭致美英士兵伤亡。伊拉克一个宗教场所的管理人员说，空袭击中南部城市卡尔巴拉一座在建民用机场，导致一名建筑工人丧生。

　　伊拉克军方13日确认共有6人在美军空袭中丧生，指认空袭“侵犯伊拉克主权”。

　　穆萨维在美军空袭数小时后发表声明，敦促美国总统唐纳德·特朗普重新评估美军在中东地区的存在和所作所为，而不是作出“危险举动”和“毫无根据的指责”。

　　穆萨维说，美方因在伊拉克的非法军事存在承受后果，不应怪他人。

　　伊拉克首都巴格达以北的塔季军事基地11日晚遭火箭弹袭击，2名美国士兵和1名英国士兵死亡，14人受伤。美方认定受伊朗支持的“真主旅”为袭击制造者。

　　按法新社说法，塔季空军基地遇袭是去年10月下旬以来美国驻伊拉克军事设施遭受的第22起袭击。

　　美方不止一次指认伊朗关联类似袭击。2019年12月27日，伊拉克北部基尔库克附近一座军事基地遭火箭弹袭击，一名美军承包商身亡。美方指认“真主旅”发动袭击并采取军事打击作为回应，触发针对美国驻巴格达大使馆的抗议活动。

　　美国国防部长马克·埃斯珀先前警告，就塔季军事基地遇袭事件，“所有选项都在讨论中”。他说，特朗普已经授权他采取任何他认为必要的行动；美国不会容忍针对美国及其盟友的攻击，“我们将采取一切必要行动保护我们在伊拉克和这一地区的部队”。

　　英国外交大臣多米尼克·拉布13日说，美方在伊拉克境内发动的空袭是对驻伊拉克联军部队遇袭事件“迅速、坚决且恰当”的回应。

　　拉布说：“我们将继续和我们的伙伴一道，确保那些作出这些恶劣行径的人承担责任。”（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved