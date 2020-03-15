加拿大议会放行美墨加贸易协定

加拿大议会13日迅速放行更新版《北美自由贸易协定》、即“美国－墨西哥－加拿大协定”，以避免议会休会拖延协定生效。

加拿大众议院当天宣布，各党派同意暂停议会至4月20日，以防止新冠肺炎疫情在议会传播。各党派同意暂停议会，同时将确保政府有能力提供必要财政支持。

加拿大副总理、先前以外交部长身份参与美墨加协定谈判的克里斯蒂娅·弗里兰说，反对派议员放弃反对协定，美墨加协定13日在众议院迅速获得通过，当天晚些时候在参议院过关。

弗里兰说：“这是我们在当前挑战下能够帮到加拿大经济的事务之一。感谢各党派议员。”

协定在加拿大生效的流程仅剩最后一步，即英国女王伊丽莎白二世正式批准。加拿大是英联邦内的君主立宪制国家，奉英国女王为国家元首。

美国总统唐纳德·特朗普2016年竞选总统时的主要施政纲领之一即重新谈判1994年1月生效的北美自贸协定、修改其中他认为让美国“吃亏”的条款。他上任后以大幅提高加、墨输美产品关税为筹码，威胁彻底推翻协定，施压加、墨政府同意重修协定。经过一年多艰难谈判，美墨加三国领导人2018年11月底签署新版协定。

协定需经各国立法机构批准，加拿大是三国中最后一个经由议会批准的国家。

美国贸易代表罗伯特·莱特希泽13日说，北美贸易将进入新阶段。路透社援引美国国会参议院财政委员会的话报道，莱特希泽告知委员会，美墨加协定6月1日起将正式生效。

墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔说，当前经济与金融出现不稳，加拿大通过协定是个好消息。

加拿大总理贾斯廷·特鲁多13日发表全国讲话，这是他在妻子接受新冠病毒检测结果呈阳性后首次发表公开讲话。

作为预防措施，特鲁多自我隔离，在家办公，计划持续14天。他说，自己“听从医疗建议（自我隔离）”，“没有症状，感觉不错，技术条件让我能在家办公”。（陈立希）（新华社专特稿）

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