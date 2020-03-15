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综合消息：拉美新冠肺炎病例逼近400 各国防疫措施持续升级

2020年03月15日10:43  来源：新华网
 

　　新华社哈瓦那3月14日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：新冠肺炎疫情在拉美地区继续蔓延，危地马拉、委内瑞拉、乌拉圭等多国13日首次报告确诊病例，拉美地区累计确诊病例逼近400例，地区各国持续升级防控措施以抗击疫情。

　　危地马拉总统亚历杭德罗·贾马太13日宣布该国确诊首例新冠肺炎病例，国家由疫情预防期进入控制期。该国一名男性公民本周搭乘航班从意大利回国后被确诊，目前正在当地医院接受隔离治疗。贾马太呼吁民众不必慌张，应遵守相关防疫措施和要求。

　　委内瑞拉副总统罗德里格斯13日发表电视讲话，宣布该国首次确诊两例新冠肺炎病例，政府决定全国所有学校从16日起停课，中止一切公共活动和公众聚集性活动，地铁和公交系统的乘客必须配戴口罩。总统马杜罗当晚在电视讲话中宣布全国进入警戒状态，并下令关闭全国所有餐馆、酒吧和夜总会，要求民众不要举行任何形式的家庭聚会和大规模聚集活动。

　　乌拉圭13日首现4例新冠肺炎确诊病例。乌政府当天颁布紧急卫生法令，关闭部分边境，并宣布一系列防控措施。

　　厄瓜多尔卫生部13日报告该国首例新冠肺炎死亡病例，并宣布新增4例确诊病例，累计确诊病例增至23例。阿根廷卫生部同一天报告该国第二例新冠肺炎死亡病例，新增3例确诊病例，累计确诊病例增至34例。这两个国家也均于日前宣布进入全国卫生紧急状态。

　　巴西是目前拉美地区确诊病例最多的国家。巴西卫生部13日宣布，该国新增新冠肺炎确诊病例21例，累计确诊98例，其中圣保罗市和里约热内卢市已出现社区传播。作为巴西疫情最严重的州，圣保罗州政府宣布从16日起逐渐关闭该州中小学。

　　巴拿马内阁会议13日通过一项决议，正式宣布巴拿马进入全国紧急状态。据巴卫生部的统计，当天该国新冠肺炎确诊病例增至36例。卫生部将协调全国公立和私立医院重症监护室，增加重症患者收治能力。此外，所有从欧洲飞往巴拿马的航班都将暂停。

　　智利13日宣布关闭首都一所已出现新冠肺炎确诊病例的学校。智利卫生部长马纳利奇当天提醒，该国疫情将在一周内进入社区传播阶段，政府将宣布系列新举措。截至13日，智利新冠肺炎确诊病例累计已达43例。

　　萨尔瓦多政府13日宣布，全国暂停所有体育活动，禁止举行超过500人的集会，并加强边境管控以防止非法入境现象。民防部门当天宣布启动红色警戒以加强防疫。

　　哥斯达黎加卫生部13日增设一条新冠肺炎咨询热线。当天，该国新增新冠肺炎病例3例，累计确诊病例达26例。

　　古巴文化部13日要求推迟国内所有大型文艺活动、暂停电影院、剧院等场所的演出。（执笔记者：朱婉君；参与记者：高春雨、郝云甫、范小林、倪瑞捷、徐烨、王瑛、周星竹、宫若涵、吴昊、尹南、苏津）

(责编：燕勐、杨牧)
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