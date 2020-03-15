联合国：非洲今年经济增速可能降至2%

新华社亚的斯亚贝巴3月14日电(记者王守宝)联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭13日表示，非洲今年经济增速可能从之前预期的3.2%降至2%左右。

松圭在联合国非经委当天召开的有关新冠肺炎疫情对非洲经济影响的新闻发布会上说，疫情导致的大宗商品价格下跌可能给南非、尼日利亚、阿尔及利亚、埃及和安哥拉等非洲经济强国带来财政压力。

她说，今年，非洲的燃料出口收入预计减少约1010亿美元，非洲石油出口国的收入损失预计多达650亿美元；尼日利亚因疫情而减少的原油出口额预计在140亿至190亿美元之间。

她表示，新冠肺炎疫情在世界范围内持续传播，直接导致非洲国家的旅游业受损、外国直接投资减少、资本外逃、投资减缓等，这些因素将加剧非洲失业状况。

她还表示，非洲需要多达106亿美元的额外医疗开支遏制疫情传播，但另一方面，疫情造成收入损失，或将导致一些非洲国家债务不可持续。

联合国非洲经济委员会区域一体化和贸易司司长斯蒂芬·卡林吉也出席了新闻发布会。他认为，非洲国家可利用非洲大陆自贸区建设减轻疫情影响，因为自贸区建设可帮助非洲降低对外部的依赖，在药品和基本食品方面加强内部供给能力。

他表示,非洲国家也要摆脱过分依赖燃料等出口驱动经济增长的模式，转为多元化驱动。

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