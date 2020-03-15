与疫情赛跑！中国专家组在意大利开工首日全记录

截至当地时间13日18时，意大利新冠肺炎累计确诊病例17660例，较上一日增加2547例，当天新增死亡病例250例。

中国抗疫医疗专家组12日晚抵达意大利首都罗马，第二天一早就马不停蹄投入工作，一天下来行程满满。以下是新华社记者对中国专家组在意大利“开工”第一天的全记录。

任务紧急 时不我待

13日上午，中国专家组与意大利红十字会和医学专家座谈交流，了解意大利当前疫情形势。

13日中午，中国专家组、中国驻意大使李军华与意大利外交部长迪马约在罗马拉齐奥大区红十字会总部共同出席新闻发布会，并回答意大利记者提问。

13日下午，中国专家组前往意大利红十字会急救中心。

新华社记者注意到，意大利媒体采访中国专家组时提到最多的一类问题就是，中国是如何做好防控和治疗的？中国专家组如何看待意大利疫情发展迅速、死亡率较高等情况？

3月13日，在罗马拉齐奥大区红十字会总部，意大利外长迪马约（左一）、中国驻意大使李军华（左二）与中国援意医疗专家组成员共同出席新闻发布会。新华社发

第一天工作结束后，专家组成员、中国红十字会副会长孙硕鹏认为，意大利官方和民众对疫情防控都很重视，民众比较自觉，罗马街上人很少，这些有利于当前阶段疫情防控，期待意大利能早日战胜疫情。

中国专家组还告诉新华社记者，接下来几天，他们还计划前往意大利高等卫生研究院，走进部分救治新冠肺炎患者的医院，深入意大利疫情最严重的北部地区，与抗疫一线医护人员和医学专家展开面对面交流。

等到疫情结束

“我想拥抱每一个中国人”

当地时间13日中午，与意大利外长迪马约和意大利红十字会主席罗卡共同出席新闻发布会时，中国专家组堪称全场焦点，甚至在社交媒体上掀起一股“感恩”热潮。

迪马约甚至在社交媒体个人主页上直播了这场发布会。他在发布会现场，再次对中方人员和物资援助表示感谢。

他说，中国正在走出新冠肺炎疫情，相信在大家的共同努力下，意大利不久后也将战胜疫情。

3月13日，迪马约在社交媒体直播新闻发布会。此为网络截图

意大利红十会会长罗卡说，中国专家组是第一批抵达意大利的国际援助者，中国的表现十分慷慨，让人感动。

中国驻意大使李军华在发布会上说，我们记得意大利政府在中国面临灾难和疫情时给予的帮助，疫情无国界，在地球村里我们命运与共，在困难和疫情面前，中意两国将同舟共济、守望相助。

太多意大利网友在社交媒体上表达对中国的感谢，新华社记者难以尽录：

此为网络截图

有网友说：感谢中国的兄弟情谊，你们是永远的朋友。

有网友说，中国自己还没有完全走出疫情困境，就勇于站出来帮助别的国家，中意两国人民是一家人。

其中，来自北部疫情重灾区的意大利民众留言说，想代表所有亲人和朋友，感谢中国医生的到来。

有人留言说，现在我们一起与病毒抗争，未来两国人民的友谊将会更加深厚。

还有人留言说，等疫情结束，我要去拥抱中国大使，我想拥抱每一个中国人。

四川与意大利的两个感人故事

李军华大使提到意大利曾对中国给予帮助的往事，有两个感人细节。

据四川省卫生健康委员会党组书记沈骥介绍，1988年，意大利政府曾援助四川修建了一个急救中心；2008年汶川地震后，意大利立刻派了14名急救专家驻扎在重灾区绵阳，在意大利专家的帮助下，有900多名伤者转危为安。

意大利与四川因此结下深厚情谊。

知恩图报，善莫大焉。

中国医疗专家组部分成员赴意大利前，四川大学华西医院为他们送行。图片由四川省疾控中心提供

此次中国援意专家组9人当中，有5人都来自四川，分别是四川大学华西医院呼吸与危重症医学科主任梁宗安，四川大学华西医院主任护师唐梦琳，四川省疾控中心微生物所原副所长童文彬、四川大学外国语学院讲师吉晋、中国红十字会成都救灾备灾中心主任秦小利。

其中，童文彬一直从事病毒性疾病实验室检测和病毒分子生物学分型工作。2014年12月至2015年1月，他曾赴几内亚比绍开展埃博拉病毒防控工作。新冠肺炎疫情以来，他担任四川省疾病预防控制中心新冠疫情应急处置实验检测组副组长。

他告诉新华社记者：“疫情无国界，我有丰富的病毒检测经验，去了（意大利）一定能发挥作用。”

梁宗安同时也是四川省新冠肺炎医疗救治专家组常务副组长。他启程前说：“意大利与中国的国情不同，医疗体系不一样，但总的医疗救治原则是适合的。我紧急收集了一些资料，也查了文献，收集了我国现有的诊疗指南，做了充分准备。”

来自四川大学华西医院的唐梦琳把“出征”意大利当成了自己的光荣使命。

她说：“我相信我们会平安归来。这次出去，家里人也非常支持，女儿还说‘妈妈，你一定要加油！我为你骄傲！’”

3月13日，在意大利红十字会总部，中国驻意大使李军华与中国医疗专家组合影。新华社发

监制：闫珺岩

记者：李洁 董小红 崔可欣

编辑：周啸天 马晓燕 孙浩

剪辑：周啸天

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