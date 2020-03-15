新华社内罗毕3月13日电 综述：非洲全面应对新冠肺炎疫情扩散挑战

新华社记者曹凯 王松宇 王守宝

13日，肯尼亚、埃塞俄比亚、苏丹、几内亚相继报告国内首例新冠肺炎确诊病例，至此疫情已扩散至非洲18个国家。尽管非洲确诊病例总数只有100多例，且绝大多数为输入性病例，但疫情不断扩散仍引发人们对于医疗卫生体系薄弱的非洲是否有能力应对的担忧。

除以上4国外，非洲出现疫情的还有阿尔及利亚、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、刚果（金）、埃及、摩洛哥、尼日利亚、塞内加尔、南非、多哥、突尼斯、加纳和加蓬。

面对具备“大流行”特征的新冠肺炎疫情，非洲国家在国际社会的支持和帮助下，以前所未有的措施积极应对，尽力防止疫情扩散，保持社会生活秩序稳定。

据新华社记者观察，非洲主要城市药店和超市没有发生大规模抢购医用和生活物资的现象，民众生活基本正常。

“截至目前，我们的生活和往常一样，我没有注意到顾客的减少，我的3个孩子仍然每天上学。我们确实感到担忧，但我们有信心克服这一流行病。”多哥首都洛美的一家纺织品商店老板巴托阿贝西·科西维告诉新华社记者。

在世界卫生组织、非洲疾控中心等国际组织的帮助下，目前已有包括南苏丹在内的43个国家能自主检测新冠病毒，而一个多月前只有南非和塞内加尔有检测能力。

南非在5日出现首例确诊病例前就已在所有口岸配备了体温检测设备，并在全国范围内指定了13家收治新冠肺炎患者的公立医院，为患者提供免费治疗。

喀麦隆一方面在口岸进行发热旅客筛查，对来自受疫情影响国家的船舶和货物加强检疫，另一方面在全国主要城市确立定点医院，加强对医护人员培训并建立病例密切接触者追踪机制等。

肯尼亚在13日首例确诊病例出现前，已在全国各地建立了多个隔离中心。卫生部门还通过电信运营商给用户发送疫情防控信息，设立免费咨询电话。

尚未有确诊病例报告的乌干达要求所有来自受疫情影响国家的旅客均须接受为期14天的强制自我隔离，原定在乌举办的国际会议均已推迟。

冲突不断的索马里也设立了隔离中心。

世卫组织非洲区域办事处官员玛丽·斯蒂芬在接受新华社记者采访时说：“对于新冠肺炎这样一种全球性流行病，我们呼吁国际社会团结一致，共同应对。”非洲应对新冠肺炎疫情的一大要点是努力确保各国监测到首例病例，及时发现并遏制疫情传播。过去20年中一些非洲国家已建立起针对急性呼吸道疾病的监测系统，医卫人员如能及时甄别出新冠病毒并报告，政府就能立即采取措施遏制病毒传播。

非洲大陆常年饱受疟疾、艾滋病、结核病等疾病困扰，2014年到2016年的西非埃博拉疫情造成上万人死亡；2018年刚果(金)埃博拉疫情再次暴发，造成超过2000人死亡，但因此非洲国家也积累了应对传染病疫情的防控经验。

尼日利亚在2014年7月至9月暴发埃博拉疫情期间，该国疾控中心追踪和监测了近900名与该国首发病例接触者和继发病例，其中7人被确认死于埃博拉病毒，多名患者在确诊前便被严格隔离，最终得以成功阻止疫情蔓延。尼日利亚目前正在使用同样的追踪模式来应对新冠肺炎疫情，许多其他非洲国家也是如此。

刚果（金）国家生物医学研究所所长让-雅克·穆延贝说，非洲国家和国际社会抗击埃博拉疫情的经验有助于抗击新冠肺炎疫情，在加速药物研发和加强公共卫生干预方面为后者提供参考。

穆延贝说, 切断传播链对遏制病毒传播至关重要，中国从官方到民间都表现出积极抗击疫情的决心，这种全体防控策略是“有效的办法”。

世卫组织非洲区域办事处官员斯蒂芬也表示：“中国已经有了应对疫情的实践，其他国家一定能够从中国身上借鉴经验。”

非洲疾控中心主任约翰·肯格松说，由中国疾控中心派出的一名高级技术顾问正与非洲疾控中心专家紧密合作，积极参与非洲疫情防控工作。非洲疾控中心已经向非洲国家分发超过1万件病毒检测套装，也正在加紧采购体温检测仪和其他重要医疗物品。（参与采写：王小鹏、郭骏、肖玖阳、荆晶、乔本孝、邢建桥）

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