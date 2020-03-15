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携手抗疫为“17+1合作”注入新动能

2020年03月15日09:54  来源：新华网
 

　　新华社布达佩斯3月13日电 题：携手抗疫为“17+1合作”注入新动能

　　新华社记者袁亮

　　中国与中东欧国家13日举行新冠肺炎疫情防控专家视频会议。中国外交部、国家卫健委官员及中方疾控、临床、民航、海关、社区留观等多个领域的专家，同17个中东欧国家的政府官员及卫生专家通过视频连线，分享抗疫信息，交流防控经验。

　　在全球疫情发展形势日益严峻的时刻，“17+1”举行这场特殊的视频会议可谓恰逢其时，为欧洲抗疫带来堪称“及时雨”的宝贵经验。中国与中东欧国家携手抗疫，不仅为“17+1合作”充实新内涵、注入新动力，也为国际社会共同维护地区和全球公共卫生安全、稳定经济社会发展树立新典范。

　　世界卫生组织13日表示，欧洲已成为新冠肺炎“大流行”的“震中”。中东欧国家确诊病例不断增加，匈牙利、捷克、保加利亚等国因疫情宣布全国进入紧急状态。与会的中东欧各国卫生专家纷纷表示，中国在应对这次疫情中采取了强有力的公共卫生措施，中国抗疫的成功经验非常值得中东欧各国学习。

　　疫情暴发以来，中国与中东欧国家患难与共，守望相助。在中国抗疫最吃劲的时刻，中东欧国家纷纷伸出援手：匈牙利、波兰等国第一时间向中国提供医疗物资等宝贵援助；塞尔维亚第一副总理兼外长达契奇在特殊时期专程访华，体现对中国人民的坚定支持和友好情谊；匈牙利外长西亚尔托主动接受新华社记者专访，声援中国抗疫；捷克爱乐乐团、波兰蓝调摇滚乐队2LATE等用音乐为中国加油鼓劲……每一份真挚的支持，都让中国人民铭记于心。

　　经过艰苦努力，中国疫情防控形势继续积极向好，取得阶段性重要成果。而疫情在包括欧洲在内的全球多点暴发、扩散蔓延的严峻态势，再次凸显了各国加强沟通协作，推进国际防控合作的重要性和紧迫性。中方高度重视中东欧国家面临的防疫挑战，以高度负责任态度，及时向相关国家通报信息、回应关切、分享经验、加强合作，也将继续根据相关国家的需要提供力所能及的帮助，共同打赢这场疫情防控阻击战。

　　值得一提的是，中国与中东欧国家携手抗疫的同时，也在稳步推进“一带一路”等合作项目，为当地恢复生产、稳定经济社会发展作出贡献。中欧班列在欧洲大陆上重新奔驰，中企承建波兰港口城市什切青项目如期推进，中企建设运维的波黑斯坦纳里火电站不间断发电，河北钢铁集团收购的塞尔维亚斯梅代雷沃钢铁厂、紫金矿业收购的博尔铜矿正常运转……在抗击疫情的特殊时期，中国与中东欧国家风雨同舟、共克时艰，为“17+1合作”注入更强劲动力。

　　从2012年中国与中东欧国家领导人的华沙会晤开启“16+1合作”机制，到2019年4月希腊加入、见证“16+1合作”升级为“17+1合作”，这一跨区域合作平台已经走过8年历程，搭建起全方位、多层次、宽领域的立体架构，在多个领域取得早期收获和重要成果。

　　正如古罗马哲学家塞内加所说，我们是同海之浪，同树之叶，同园之花。相信经过携手抗疫的风雨洗礼，“17+1合作”的发展将获得更大动力，这个相互信赖、彼此支撑的“朋友圈”将会更加团结一心，成为跨越不同地域、倡导合作共赢、应对共同挑战的地区合作典范，为构建人类命运共同体作出新的贡献。

(责编：燕勐、杨牧)
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