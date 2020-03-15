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英国：数百科学家敦促政府采取严格措施应对新冠肺炎

2020年03月15日09:22  来源：人民网-国际频道
 

人民网伦敦3月14日电（杨波）英国政府发布数据，截至当地时间3月14日上午九点，共有37749人接受了新冠肺炎感染检测，其中1140人确认感染（比前一日新增342例），死亡人数达到21人（比前一日新增10例）。

与此同时，来自英国各大学的229名科学家联名向英国政府发出公开信，认为英国政府目前应对疫情的做法将令英国医疗系统承受更大压力，并致“远超必要数量的生命面临危险境地”。

这封公开信对政府首席科学顾问帕特里克·瓦朗斯爵士关于“让感染扩散以造成群体免疫”的设想进行了批评。英国政府有关“过早采取限制措施，会造成民众抵触限制”的观点也遭到科学家们的质疑。

在公开信中，科学家们认为更有力的“社会疏远措施”将“显著”减缓英国病例的增长速度，并将挽救“数以千计的生命”。

伯明翰大学的Willem van Schaik教授认为，群体免疫的主要缺点是，这将意味着仅在英国就至少有3600万人需要被感染并康复。他表示：“几乎不可能预测这意味着什么，但我们保守地认为将有数万人死亡，甚至数十万人死亡。唯一的办法是在一段相对较长的时间内把这3600万病例分散开来，这样医疗系统就不会不堪重负。”他指出，英国是欧洲唯一一个他认为是“对病毒的放任态度”的国家。

由超过200名行为科学家联署的另一封致英国政府的信中，对英国政府“过早采取严厉限制措施，会造成民众在疫情达到顶峰时就放弃”的观点进行了质疑。信中说：“虽然我们完全支持以证据为基础的政策方法，该方法借鉴了行为科学，但我们不相信这在多大程度上适用于当前的特殊情况。”科学家们表示，“激进的行为改变”可以产生“更好的”效果，并且可以“拯救大量的生命”。科学家们补充说：“中国和韩国的经验足以令人鼓舞，表明至少应该尝试这种做法。”

据英国广播公司报道，英国应对新冠肺炎大流行的措施与其他国家形成了鲜明对比。从周二开始，整个意大利都处于封锁状态，法国政府下令从周六午夜起关闭所有非必要公共场所，西班牙也宣布全国将封闭15天。

此前英国政府应对新冠肺炎的措施，除建议民众勤洗手外，还要求有流感等类似症状的人自行在家隔离7天，除非症状趋于严重，否则不要前往就医和致电医疗帮助热线。此外，英国政府还宣布不再对症状轻微的疑似感染者进行测试，也不再收治确诊轻症患者。

(责编：燕勐、杨牧)
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