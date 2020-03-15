尼日利亚资深媒体人士：中国为世界抗疫带来希望

人民网阿布贾3月14日电（记者 姜宣）12日，尼日利亚资深媒体人、非洲中国媒体中心主任伊梅乌在其中心网站发表题为《中国为世界抗疫带来希望》的文章，高度评价习近平主席3月10日赴武汉考察疫情，充分肯定中国采取的抗疫举措和策略。

文章说，习近平主席武汉之行极大提振了一线抗疫人员的士气，昭示着中国抗击新冠肺炎疫情的最终胜利即将来临，同时也给正在与疫情作斗争的世界其他各国带来了希望。

文章说，中国政府认真吸取2003年抗击“非典”疫情经验，始终本着公开、透明、负责任的态度，积极与世界各国和包括世界卫生组织在内的国际组织开展国际合作，及时同国际社会分享信息、努力防止疫情向他国蔓延。中国第一时间向尼日利亚等非洲国家提供了疫情准确信息，介绍抗疫举措，尼日利亚等非洲国家政府在抗疫实践中充分运用了中国经验。

文章说，当前新冠疫情正在世界迅速蔓延，中国在自身仍面临巨大压力的同时并未袖手旁观，而是积极伸出援手，向世卫组织捐款2000万美元，向意大利、伊拉克等国派出医疗队，向非洲表达援助意愿，这些做法都十分令人赞许。中国措施、中国策略犹如人类在抗击新冠肺炎疫情漫长隧道尽头的光亮，指明了胜利的方向。如今，世界上大多数国家都在与新冠病毒作斗争，它们深受中国抗疫策略的启发，纷纷采取中国的抗疫模式，因为中国是第一个有抗疫经验的国家，她更明白如何应对疫情发展。中国所做的一切让那些比病毒更具破坏性的流言蜚语、虚假信息、谎言谣言无可乘之机，中国共享的抗疫经验和信息正让全世界受益。

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