中国驻新加坡使馆提醒中国公民关注新加坡最新防控措施

人民网3月14日电（记者 林芮）3月14日中国驻新加坡大使馆发公告称，3月13日，新加坡针对新冠肺炎疫情公布新的防控措施：

（一）自3月15日23时59分起，过去14天到过意大利、法国、西班牙和德国的旅客将不得入境或过境新加坡。上述人员中的新加坡公民、永久居民和长期准证持有者可正常入境并按照“居家通告”要求隔离14天。上述人员中新加坡工作准证持有者及其直系亲属，返新前须得到人力部的批准。

（二）所有入境者如出现发烧或有呼吸道感染症即使在关卡接受检测呈阴性，也须居家隔离14天。

（三）禁止所有邮轮停靠新加坡。

（四）凡超过250人出席的文化、体育和娱乐售票活动将延期或取消。建议举办私人宴会、员工福利会等大型活动的主办方尽可能把参与人数控制在250人以内，采取测量体温和网上注册等预防措施，加强会场通风，促请参与者之间保持至少1米的距离、减少接触，避免握手。

（五）鼓励雇主在职场采取减少员工接触的措施，包括尽可能让雇员在家办公、错开上下班时间、实行轮班制等。

驻新加坡使馆提醒近期计划来新或已返新的中国公民，应详细了解并遵守新加坡卫生防疫法律法规和有关防控措施，积极配合新卫生防疫部门开展防控工作。

考虑到国际旅行的传染风险及多个国家对入境人员实行严格的管控措施，建议在新中国公民尽可能避免长途旅行。如无必要，建议暂缓回国。

相关公告网址：

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/additional-precautionary-measures-to-prevent-further-importation-and-spread-of-covid-19-cases

https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/0312-mom-entry-approval-and-stay-home-notices-extended

新加坡报警电话：999

新加坡急救电话：995

新加坡卫生部咨询电话：63259220

新加坡人力部咨询电话：64385122

中国驻新加坡使馆领事保护与协助紧急求助电话：+65-64750165

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

(责编：燕勐、杨牧)