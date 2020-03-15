印尼新冠肺炎累计确诊病例升至96例 世卫组织要求印尼出台抗疫紧急举措

人民网雅加达3月14日电（记者 徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托14日在首都雅加达召开的新闻发布会上证实，该国新冠肺炎确诊病例新增27例。截至目前，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至96例。

尤里安托表示，在已确诊的96例新冠肺炎病例中，出现了5例死亡病例，有8名新冠肺炎患者被治愈。他还说，新冠病毒可以通过增强患者机体免疫力来治愈，印尼出现的死亡病例此前多患有其他疾病。

此外，雅加达省长阿尼斯当天宣布，将暂时关闭该省所有学校两个星期，相关教学活动将通过远程方式开展。阿尼斯表示，通过互联网远程方式教学，旨在减少潜在的人际交往，保障当地民众安全。

印尼《罗盘报》报道称，世界卫生组织总干事谭德塞日前致信印尼总统佐科，要求印尼政府采取包括发布国家进入紧急状态等在内的相关举措全力抗击新冠疫情。印尼外交部新闻发言人费扎亚证实了此信确实存在。

谭德塞在信中表示，为减缓新冠肺炎疫情扩散，各国都必须采取有步骤的抗疫举措。不幸的是，世卫组织在一些国家发现了许多无法检测到的病例，并造成疫情广泛传播和死亡病例的增加。因此，世卫组织建议各国继续加强对新冠肺炎疑似病例进行实验室检测，尤其是在人口众多且医疗设施不均衡的国家，要进一步强化实验室检测能力，采取综合举措抗击新冠疫情。世卫组织在东南亚及印尼的分支机构将全力支持印尼抗疫工作。

“尽早发现是能够绘制出病毒传播图并做出预防努力的关键因素，”谭德塞强调说。

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