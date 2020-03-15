法国宣布进入防疫工作最高阶段　关闭所有“非必需”公共场所

新华社巴黎3月14日电（记者唐霁 陈晨 徐永春）法国卫生部下属卫生总署署长热罗姆·萨洛蒙14日晚在巴黎举行的新闻发布会上表示，鉴于新冠肺炎疫情已在法国全境蔓延，法国进入防疫工作第三阶段，即最高阶段。

萨洛蒙说，法国累计新冠肺炎确诊病例4500例，比前一日增加839例，累计死亡91例。鉴于新冠病毒正在法国全境快速蔓延，“我们已处于防疫工作的第三阶段（最高阶段）”。

法国总理菲利普在同一新闻发布会上宣布，从当晚12时起关闭全国包括餐馆、酒吧、电影院等在内的所有“非必需”公共场所，直到新命令下达为止。但保障人们日常生活基本需求的场所将继续营业，如供应食品的商店、药店、银行、加油站等。

菲利普说，城市交通将继续运转，但政府呼吁全体国民最大限度减少出行，特别是避免城际旅行、避免集会、限制家庭聚会。

菲利普表示，原定于15日举行的市镇选举第一轮投票将照常进行，但必须严格保持投票人间的距离，并遵守老人和体弱者优先原则。

另据法国媒体报道，截至14日，法国国民议会已有12名议员被确诊感染新冠病毒，另有6名工作人员也被确诊感染。法国生态转型和团结部国务秘书布吕内·普瓦尔松的办公室14日确认，普瓦尔松新冠病毒检测结果呈阳性。这是法国第二位政府官员被确诊感染新冠肺炎。

此外，巴黎迪士尼乐园14日宣布，由于法国政府禁止超过100人的集会，该公园将从当晚起关闭。

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