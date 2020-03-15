中国速度为全球赢得时间（国际论坛）

中国创造了全力救治患者、遏制疫情的中国速度，为全球疫情防控赢得了时间，展现了负责任大国的担当

新冠肺炎疫情发生以来，中国政府迅速采取抗击疫情的重大举措，全国上下一心，措施得力，让我们看到中国政府面对疫情时的决心和实力，看到中国人民的伟大力量。我很震撼，也很感动。

中国采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，14亿中国人民团结一心与病魔斗争。例如对武汉等地采取最严格的防控措施，在其他地区引导民众减少外出、居家隔离等，这些科学有力的安排，构成了有效遏制疫情的防控体系。中国创造了全力救治患者、遏制疫情的中国速度，为全球疫情防控赢得了时间，展现了负责任大国的担当。

我曾担任泰国副总理兼卫生部长。观察中国抗击疫情行动，我非常赞同并深深佩服中国政府的系列举措，并且相信中国一定会打赢这场疫情防控阻击战。泰国与中国交流密切，目前确诊病例有限，这与中国政府和中国人民付出的非凡努力分不开。泰国各界高度赞赏中方在应对疫情过程中始终保持透明、开放态度，希望中国人民尽快渡过难关。在这个艰难的时刻，泰国人民将一如既往地支持中国。

泰中一家亲。每当一方有困难的时候，另一方总是感同身受、倾力相助。泰国各界通过捐款、捐物、发布视频等多种方式给予中国人民坚定支持和暖心鼓励，以行动诠释了患难与共、同舟共济的深刻内涵。泰中友好协会成立45年来，一直致力于推动两国的经济、文化、教育和体育领域的交流合作。疫情发生后，协会捐赠了一批医用口罩，请中国驻泰国大使馆转交一线医护人员，这是我们作为老朋友的心意。

泰中建交以来，我访问中国超过150次，亲眼见证了40多年来中国发生的巨变。每次来到中国，我最深的印象是中国取得的重大经济社会发展成就。中国拥有符合国情的政治制度、突出的治理能力、雄厚的综合国力，中国人民自信、拼搏，这些要素推动中国不断跨越艰难险阻并走向成功。疫情虽然会使中国经济受到一定影响，但这只是暂时的。中国经济拥有强劲动力和强大韧性，长期向好的大趋势不会改变。中国经济将继续保持稳定增长，并为世界经济发展作出新贡献。

疫情没有国界。中国和东盟各国通过更加紧密和积极的合作，能有效防止疫情的蔓延扩散，守护地区各国人民生命安全和身体健康，共同提升亚洲公共卫生治理水平。

（作者为泰国前副总理、泰中友好协会会长）

《 人民日报 》（ 2020年03月15日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)