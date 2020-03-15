谎言遮不住金钱政治的丑陋（钟声）

自诩为世界人权卫士的美方一些人，打着人权幌子干尽污蔑、抹黑他国的勾当。殊不知，他们越是沉迷于扮演“人权教师爷”角色，越是把世界的目光引向美国的沉疴宿疾。譬如美国的公民权利和政治权利，在现实中究竟打了多少折扣？世界看得清清楚楚。正如中国国务院新闻办公室发表的《2019年美国侵犯人权报告》所列举的大量事实，美国愈演愈烈的金钱政治如何扭曲民意、金钱游戏如何影响美国政治选举，世界有目共睹。

美国2020年总统选举的党内初选正酣，人们正在见证又一个金钱驱动的政治狂欢。美国联邦选举委员会网站早在2019年12月29日公布的数据显示，所有参选人筹集的竞选资金超过10.8亿美元，已花费5.31亿美元。再往前看，2018年美国中期选举的支出高达57亿美元，甚至超过2008年总统选举花费的53亿美元，成为有史以来最昂贵的国会选举。有关统计显示，21世纪以来，美国国会众议院选举中，超过86%的花费最多者最终都能胜选。对金钱指挥下的美国政治运作，美国消费者新闻与商业频道网站评论指出，美国选举已沦落为金钱的较量。美方一些人所标榜的“自由民主”，不过是一场赤裸裸的富人“独角戏”。

美国富有的特殊利益集团获得前所未有的政治影响力，金钱支配了政治进程，“扭曲了真实民意，侵蚀了民主基石”。2010年，美国联邦最高法院作出裁决，给大企业政治捐款大开方便之门，随之而来的是亿万富翁的选举“购买力”不断创下新高，一些企业主更是在公开场合与政客露骨地讨价还价。正如美国媒体所指出，近几十年来，一对彼此缠绕的事态放大了金钱对政治的影响：富人越来越富有，而最高法院的裁决让政客们更容易利用这些财富。美国普林斯顿大学政治学教授马丁·吉伦斯的研究得出结论：美国过去40多年的经济政策，“强烈反映了最富裕阶层的偏好，但与美国穷人或中等收入群体的偏好几无关系”。在支票大于选票的美国政治生态中，政客口中的民意化为了资本的遮羞布。

在金钱驱动的政治狂飙下，普通民众的政治权利越来越无法得到行使。2018年，在美国民权领袖马丁·路德·金去世50年后，他的表姐克里斯蒂安·乔丹来到位于亚特兰大的中期选举投票点，却被告知选民登记中没有她的名字。英国《卫报》对此作出解读，指出她的遭遇并非个案，日益增加的证据表明，有系统性的行为在制止越来越多的美国选民行使选举权。从7%的美国人因没有带照片身份证件而无法投票，到佐治亚州有10%的县只设一个投票站，再到借助选民登记交叉检查系统随意清除选民……在美国金钱政治的游戏中，公民权利被政客和资本家的利益反复践踏，“自由而公平”的选举越来越像是一出闹剧。

正是在金钱政治裹挟下，美国枪支泛滥成灾，仅2019年就有39052人死于与枪支有关的暴力事件。虽然控枪的呼声高涨，但围绕枪支管控的政治博弈，最终都不了了之。美国的枪支制造、买卖和使用是一个巨大的产业链，形成了庞大的利益集团。在推崇“金钱是政治的母乳”的美国，与美国全国步枪协会等利益集团提供的大量政治捐款相比，每15分钟就有一人被枪杀的血泪悲剧，在美国政治天平上显得无足轻重。金钱政治对枪支泛滥的纵容，已对美国公民的生命、人身、财产安全构成极其严重的威胁。

“这不是民主政治，而是属于少数人的寡头政治。”面对国内日益严重的金钱政治，美国前总统卡特发出此言，与其说是警告，莫如说是无奈，因为自扮“人权教师爷”的美方一些人并不真正关心美国的人权状况。他们无论多么嚣张地污蔑、抹黑他国，都掩盖不了金钱政治下美国公民权利和政治权利名存实亡的丑相。美方一些人倒是应该听听中国古人的箴训：“不能正其身，如正人何？”

《 人民日报 》（ 2020年03月15日 03 版）

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