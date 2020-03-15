“中国特色社会主义制度有着无可比拟的优势”（患难见真情 共同抗疫情）

当前，中国国内新冠肺炎疫情蔓延扩散势头已得到基本遏制，防控形势逐步向好。国际人士普遍认为，世界在这一过程中，见证了中国政府战胜疫情的坚定决心，见证了中国人民的团结精神，见证了中国制度的强大优势。中国为世界各国抗击疫情树立了榜样。

“我相信中国有能力通过这一考验”

古巴国家主席迪亚斯—卡内尔表示，中国共产党和中国政府面对复杂严峻疫情，果断采取有力措施，坚决遏制疫情扩散蔓延，取得积极成效，古巴党和政府对此表示高度赞赏。古巴坚信，在中国共产党坚强领导下，凭借中国特色社会主义制度优势、不断发展的医疗科技水平和应对公共卫生事件的丰富经验，中国一定能够彻底战胜疫情。

津巴布韦副总统奇温加表示，感谢中国共产党和中国政府采取果断行动，遏制疫情扩散势头，并积极开展国际合作。中国政府和人民为此做出巨大牺牲，令人钦佩。面对疫情，没有国家能独善其身，各国需要更加紧密团结在一起，共同应对。津巴布韦坚信，在中国共产党领导下，中国人民一定会最终战胜疫情，继续保持经济社会快速发展势头，实现民族复兴的伟大目标。

老挝外长沙伦赛表示，中国的联防联控体系令人敬佩。这得益于中国共产党的领导、中国政府强大的动员能力、举国体制的制度优势和综合国力的日益提升。老挝政府以及人民高度赞赏中国为抗击疫情做出的巨大努力，坚定地与中国人民站在一起。

《中国，非洲新的发展伙伴》一书作者、中非共和国学者班吉表示：“疫情是对国家治理体系和治理能力的一次大考，我相信中国有能力通过这一考验。自疫情暴发以来，中国采取的应对措施及其效果证明了这一点。”

“中国巨大的政治制度优势是战胜疫情的根本保证”

联合国系统驻华协调员罗世礼表示：“中国采取了一系列强有力的措施，而且在动员所需人力物力资源时很有效率。‘全政府、全社会’的方式非常关键，从国家到地方，各级政府纷纷动员、全面投入。中国的应对行动非常奏效，有很多经验值得思考和学习。”

“疫情暴发以来，我每天都关注中方抗疫的每一个细小变化和进展，为中国人民的遭遇牵肠挂肚。令人欣慰的是，中国境内疫情扩散已得到有效遏制，每日新增病例数持续下降，治愈出院人数不断增加。”哈萨克斯坦议会下院议长尼格马图林表示，中方“在短时间内克服重重困难，取得阶段性胜利，充分说明了中国共产党强大的组织力、号召力和影响力。中国巨大的政治制度优势是战胜疫情的根本保证”。

埃及前总理沙拉夫认为，围绕保障疫情防控、推动经济平稳运行等方面，中国政府出台一系列宏观调控政策，让世界对中国经济发展前景充满信心。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒认为，中国政府正确决策，上下一心，各项措施顺利落实到位，保证疫情防控高效统一；中国共产党党员冲锋在前、勇于逆行；在中国共产党的领导下，中国人民团结一心、众志成城。“中国对疫情的防控，不仅有力保护了本国人民，也为维护世界公共卫生安全作出了积极贡献。”

“疫情过后中国经济发展将取得亮眼成绩”

“中国是世界经济的发展引擎，中国经济很快会恢复正常。”渣打集团行政总裁温拓思对疫情过后中国经济发展、中国资本市场开放充满信心，并表示渣打将一如既往重视中国市场，不断推动国际资本进入中国市场。

施耐德电气董事会主席兼首席执行官赵国华赞赏中国各级政府在防控疫情的同时，也持续为企业复工复产提供支持：“这需要中国上下巨大的决心，需要整个国家协调一致、全力以赴。”

德国大众汽车集团董事长迪斯表示，目前，大众在华所有工厂均已复工复产。“中国政府采取的强有力防控措施令世界惊叹，其强大的动员和执行能力在重要时刻体现得淋漓尽致，我们坚信中国很快就能彻底战胜疫情。”

埃及开罗大学政治学教授哈桑说，中国全力以赴抗击疫情并积极推动国际合作，主动同世界分享经验，为其他国家抗击疫情作出重要贡献，展现了负责任大国的担当。“在毫不放松做好疫情防控工作的同时，中国采取一系列政策举措，逐步恢复生产生活秩序。疫情过后中国经济发展将取得亮眼成绩。”

“中国已向世界证明，中国特色社会主义制度有着无可比拟的优势。”巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略说，中国人民在遇到困难时非常有韧性，中华民族在严峻的考验中获得了更大的团结和力量。相信疫情过后，中国将迅速恢复其预期的经济增长速度。

（本报北京、约翰内斯堡、曼谷、墨西哥城、纽约、开罗、努尔苏丹、柏林、里约热内卢3月14日电 记者李锋、万宇、孙广勇、刘旭霞、李凉、曲翔宇、赵益普、周翰博、花放、黄培昭、张远南）

《 人民日报 》（ 2020年03月15日 03 版）

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