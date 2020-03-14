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联合国秘书长呼吁各国向新冠病毒宣战

2020年03月14日16:01  来源：新华社
 

新华社联合国3月13日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯13日说，新冠病毒蔓延对人类社会构成前所未有的健康挑战，各国应向病毒宣战，启动紧急预案，有效遏制病毒蔓延。

古特雷斯当天发表视频讲话说，向新冠病毒宣战意味着各国有责任行动起来，落实有效的遏制战略，启动紧急预案，大幅加强测试能力以及对病患的护理，完善医院设施，开发医疗干预手段。

古特雷斯说，人类正面临前所未有的健康挑战，新冠病毒的蔓延对医疗体系、经济活动和日常生活产生重大压力。金融市场遭受严重冲击，全球供应链受到破坏，投资和消费需求锐减，全球日益面临经济衰退的真实风险。联合国经济学家预测，新冠病毒年内给全球带来的经济损失可能超过1万亿美元。

古特雷斯表示，“当下需要的是审慎而非恐慌，科学而非污名化，真相而非恐惧”。病毒蔓延通过共同行动仍可控制，其传播会出现拐点，经济也会复苏，但是这需要前所未有的个人层面、国家层面和国际层面的行动。他呼吁各国政府合作提振经济，扩大公共投资，促进贸易，对易受冲击人群和社区进行定向帮扶。

世界卫生组织总干事谭德塞当天在日内瓦宣布，已有123个国家和地区向世卫组织报告超过13.2万例新冠肺炎确诊病例，死亡病例超过5000例。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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