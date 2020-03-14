中国—中东欧国家新冠肺炎疫情防控专家视频会议成功举行

人民网北京3月14日电 2020年3月13日，中国同中东欧17国就新冠肺炎疫情举行卫生专家视频会议。中国外交部、国家卫生健康委代表，中方疾控、临床、社区、海关、民航等领域专家，以及17个中东欧国家的政府官员、卫生防疫专家150余人通过网络与会。

中方介绍了中国新冠肺炎疫情防控工作的最新进展，并强调，疫情暴发以来，在习近平主席亲自部署、指挥下，中方始终站在疫情防控的最前线,采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，坚决遏制了疫情扩散蔓延势头，目前中国疫情防控形势已呈现持续向好态势，此轮疫情流行高峰已经过去。3月10日习近平主席专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，就早日战胜疫情做出重要指示。截止3月12日，湖北省除武汉外已连续8日无新增病例，北京日增确认病例也已连续15日保持在个位数。中方完全有信心、有能力、有把握战胜疫情，把疫情影响降到最低，实现既定经济社会发展目标。在做好本国抗疫工作的同时，中方始终秉持构建人类命运共同体理念，积极同国际社会开展疫情防控合作，既全力保障中国人民的生命安全和身体健康，也为世界公共卫生事业作出积极贡献。当前疫情在欧洲加速扩散蔓延，各国高度重视，全力应对。中方愿本着公开、透明、高度负责的态度，同中东欧国家一道，加强防疫信息和经验交流，推进防控国际合作，同舟共济，共克时艰。中方愿继续根据相关国家的需要提供力所能及的帮助，共同打赢这场疫情防控阻击战，以实际行动为构建人类命运共同体作出贡献。

中方专家分别从新冠肺炎疫情流行病学特点、临床诊断和治疗、社区留观、口岸和民航防控检疫等方面介绍了中方的工作情况和经验，并就外方提出的诊断标准、不同类型患者治疗方案、特殊人群防控、病毒来源、医护人员防护、社区隔离、口岸和民航检疫等方面的问题逐一进行了专业、细致的解答。

中东欧国家与会官员和专家们感谢中方及时举办专家视频会议介绍疫情防控经验，认为会议信息量大、专业性强，对指导正处于疫情快速暴发期的中东欧国家做好防疫工作具有重要指导意义。中国人民在做好国内疫情防控的同时，积极开展疫情防控国际合作，为防止疫情在世界范围内蔓延作出巨大贡献。中国在全国范围实施的严格管控，不仅有效保护了中国人民，也有效迟滞了病毒向全世界传播，为各国抗疫争取了宝贵的时间。疫情没有国界。各国真诚希望继续得到中方支持与帮助，共同打赢这场抗疫战斗。视频会议的成功举办表明，中国—中东欧国家合作是一个务实、普惠、高效的平台，各方在合作框架内开展更多公共卫生领域交流与合作将为全球公共卫生带来作出积极贡献。

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