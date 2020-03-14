疫情拷问各囯教育系统应急能力 全球3.6亿学子能否停课不停学？

【编者按】受新冠肺炎疫情影响，中国今年春季学期延期开学。在教育部门“停课不停学”的号召下，“屏幕变黑板、老师成主播”，全国大中小学、课外机构都把课堂搬到了线上，为国内在线教育发展按下加速键。

3月11日，世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦举行的例行记者会上表示，新冠肺炎疫情从特征上可称为“大流行”。

目前，多国政府已采取学校停课措施抗击疫情。据外媒报道，全球近3.63亿名学生，相当于五分之一的中小学生和四分之一的大学生因新冠肺炎疫情而停课。各国政府正绞尽脑汁想对策，最大限度地减少疫情对学生课业的影响。

全球多数停课学校切换至网课模式

疫情拷问各国教育系统的应急能力，互联网时代，线上教育、网课，成为大多数人“停课不停学”的最佳选择。

来自美国纽约的艾米丽3月12日回到家中。作为斯坦福大学的一年级新生，首个期末考试被安排在网上进行。

斯坦福大学是加州第一所宣布取消冬季学期结束前所有需要学生到校学习的课程。网课于9日开始启动。该校还宣布，将取消4月份新生的访校活动以及所有的校园参观和信息会议。斯坦福大学教务长德雷尔在给校园社区的信中说：“我们了解，这对很多教师来说都是一次很大的调整。”但她表示，这些行动“既有助于减少病毒的传播，也有助于在冬季考试临近时缓解学生们的焦虑”。

随着新冠疫情不断蔓延，美国境内确诊人数已多达1729例，覆盖44个州及华盛顿特区。疫情的扩散对于社会各界都堪称一项严峻考验，而学校属人员密集地区。为控制疫情在校园和教室传播，美国多所学校从本周开始停止面授课程，转为网上教学。

美国多所知名高校也纷纷宣布停课。截至目前，哈佛大学、麻省理工学院、哥伦比亚大学、普林斯顿大学、纽约大学、华盛顿大学、西雅图大学、南加州大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、加州大学戴维斯分校、俄亥俄州立大学、莱斯大学、圣克拉拉大学等均通过网站发布网上授课、考试通知。

在旧金山湾区，网络教学辅助学生们的日常学习，现在成了不少学生学习的主要通道。目前除了旧金山市学区，其他学区依然迟迟没有宣布关闭学校，这些学区面对家长要求停课的压力。但有些家长已经把孩子自行带回家。丹的儿子在圣马特奥地区上初中，他这几天在家休息，实际上他一点没有闲着，通过班级和年级的谷歌“classroom”账号，丹的儿子正在为即将到来的考试复习，他同时还可以向系统提交各项作业。

截止3月11日，法国新冠确诊患者较集中的地区，当地已对学校采取停课措施。这一措施涉及30万学生，主要分布在瓦兹省、上莱茵省、科西嘉和莫尔比昂省。但当地政府也强调，停课并不意味着学生可以放假，而是希望学生可以在家中继续学习。为此，一系列的线上教育及课程在法国教育部的监督下开始执行。

根据法国教育部提供的信息，法国远程教育中心拥有一套专门的在线教育系统，停课学校的校长及教师需通知学生家长，在远程教育中心在线教育系统注册，为每个学生建立账户，保证学业的正常进行。

法国远程教育中心的在线授课内容覆盖小学至高中毕业，并且已上线第二、第三季度的学期考试内容。法国教育总署负责人爱德华·杰佛雷指出：“学生可以每日自主在家学习3至4个小时，每周学习5天。”

新冠疫情在韩国蔓延开，在线教育需求也随之爆发。教育企业Hunet公司2月26日表示，2月线上听课人数较去年同期增加了3倍。除Hunet外，韩国各大线上教育网站2月会员均大幅增长。教元集团3月3日称，教元KUMON“智能课堂”远程授课服务2月会员数较1月增加228.9%；DAEKYO集团运营的外语学习网站“DAEKYO会话”2月用户较1月增长65%......

韩国政府为保证大学线上授课质量，正在推进“大学综合在线学习管理平台”。该平台提供学习内容制作与共享、点名、学习进度查询、教学评价等丰富的教学功能。目前已在江源大学、庆北大学、釜山大学等9所国立大学运行。

3月9日，韩国教育部和教育学术信息院（KERIS）表示，将扩大该系统的使用范围，让中小规模的大学也都能使用该平台。

教育学术信息院相关人士表示，目前一些中小规模的大学无法提供网络教学。为了扩大网络教学平台，已经向教育部申请了紧急预算。一旦预算到位，将立即完善系统，最早在本月内便可投入使用。

随着世界卫生组织宣布新型冠状肺炎已成为全球“大流行”。近期，全球或将有更多国家关闭课堂，加入线上学习大军。

线上教育不发达 停学等于停课

在一些线上教育并不发达的国家，停学就等于停课。

BBC新闻报道称，意大利家长们已经倍感焦虑，一是对疫情感到恐慌、二是对孩子在家无法接受教育表示担心。居住在罗马的母亲Malvina Diletti说道：“我对目前的情况很担心，虽然他们（孩子）对放假感到很兴奋，但很快就会感到无聊。”她共育有6个孩子，除了和丈夫轮流照看，还得请保姆才能顾得过来。意大利互联网产业并不发达，家长们对线上教育不感兴趣，教育机构、学校和商业公司，也鲜有产业化的投入。

与意大利情况相似的国家还包括德国等欧洲国家。德国目前尚未实施中小学停课措施。只有出现了确诊或疑似病例的学校才会临时关闭。德国卫生部长施潘曾表示，停课的决定应由各地方政府根据具体情况做出，联邦层面目前不赞同让学校全面停课的建议。

一旦出现中小学大面积关闭的情况,德国能否采用网络授课等手段保证学生的课业不受影响呢？答案不幸是否定的。德国《世界报》直言不讳地指出：“新冠肺炎疫情暴露了德国学校在数字化建设方面的巨大缺陷。当上海的网络学校为学生提供视频授课并发送在线作业时，我们的学校却没有做好任何准备。”德国教育与科学协会（GEW）理事霍夫曼（Ilka Hoffmann）表示，德国学校的硬件水平参差不齐，许多学校甚至没有无线局域网。此外还缺乏整体的云技术解决方案，各校的教材无法上传共享。联邦和各州政府必须合力采取措施加以解决。

线上教学质量如何保障 不乏担忧之声

线上教学作为一种新的教学方式，其适用性有限，很难满足各方面多层次需要，这就对学校、特别是教师提出了更高的要求。

据韩媒报道，目前韩国各大高校正在紧急筹备开学后进行的远程授课。为了应对这次史无前例的大规模远程授课，除了需要准备几千门的课程，最让人头疼的还是费用问题。增加服务器容量、购买各种教学系统及相机、麦克风设备等可能需要花费数亿元韩币。

韩国副总理兼教育部长官俞银惠10日也表示，需给予各大高校足够的预算支援，以推进在线授课的顺利进行。

大规模地开展在线教学，对教师的信息化教学能力无疑是个考验。韩国很多教授因不熟悉在线授课的方式，在准备教学资料时也遇到了困难。某地方大学相关人员表示：“学校为了上传多达数千个的授课内容费尽心思。大部分教授对视频制作和视频授课非常陌生，虽然学校都在面向教授普及视频授课的方法，但是应该起不到太大的作用。”

首尔某大学讲师也表示：“应学校要求，现在全校教授与讲师都在匆忙赶制授课视频。说实话，我认为高质量的教学视频是不太可能的。大部分视频都是PPT资料配上教授的声音旁白。”

由于很多大学无法承担大规模在线授课带来的经济负担，韩国教育部对这些大学放宽了在线授课的标准，这样引发了学生对授课质量下降的担忧。

韩国大学生朴某表示：“很多教授并不熟悉网络授课。授课标准被放宽后，可能会发生教授仅上传10分钟的授课视频或者用作业来代替上课的现象，这会导致授课质量严重下降。”

美国斯坦福大学进行在线授课的决定得到的反应也各不相同。包括许多亚裔学生在内的人士欢迎这一决定，也有一些人则表示这一决定带来了不确定性。部分学生则担心远程教学难以完成实验室课程、一些重要的课程若取消是否会影响毕业时间等问题。

为了提高在线学习效率，法国教育部也在线上不断收集信息，并与教育机构保持密切沟通，以便随时听取意见，改善在线授课的内容质量。教师可以通过平台的视频机制给学生在线上课，也即将讲堂搬到了学生家中。学校校长及教导主任负责排课和安排教程，避免不同课程的时间撞车。在这套视频在线授课的平台上，学生也可以在线回答教师或其他学生的提问并进行交流，这也是教师确认学生学习状态的最佳方式。法国教育部部长在采访中指出，这套专门的在线教育系统允许学生通过电脑、平板电脑或手机进行在线学习，且这套系统可容纳总量为600万至700万的账户同时使用。

除了法国远程教育中心的在线教育系统外，部分地区也拥有自己的在线教育平台。在大巴黎地区，所有的中学都连接在一套内网系统中，教师和学生可以通过这套内网的数字教学空间进行交流，并参加考试。

对于少量没有上网设备的法国家庭，法国教育部长强调会采取各种方式保证学生不会中断学习，例如通过邮寄方式提供教学素材等。

经此一“疫”，在线教育走进传统课堂，与学校教育深度融合，也给教育行业未来发展带来了更大的想象空间。

(责编：徐祥丽、杨牧)