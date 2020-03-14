土俄基本确定伊德利卜停火协议细节

土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔12日说，土耳其与俄罗斯已就叙利亚伊德利卜省停火协议细节总体达成一致。

阿卡尔说，土俄双方代表团已就大多数议题达成一致，正在商讨两军联合巡逻的细节；伊德利卜境内交火目前停止，协议得到执行。

他说，土耳其部署在伊德利卜的全部军队位置不变，“没有讨论（土方）撤军”。

俄方代表团10日抵达土耳其首都安卡拉，与土方商讨伊德利卜停火协议细节。

一名土耳其高级官员告诉路透社记者，双方磋商有望达成具体结果。这名官员说，土方遵守协议，但将随时反击叙利亚政府任何违反协议的行为。

俄罗斯国防部12日在每日公报中说，过去24小时，俄土监督叙利亚停火委员会俄方人员记录11次破坏停火的行为，其中伊德利卜省6次、拉塔基亚省3次、阿勒颇省2次。土方没有记录那些“开火”行为。

叙利亚2011年陷入内战，俄罗斯支持叙利亚政府，土耳其支持叙利亚反政府武装。伊德利卜与土耳其接壤，是叙利亚反政府武装控制的最后主要地盘，叙利亚政府军去年12月向那里发起新一轮进攻。土军与叙军2月在伊德利卜交火，双方都有较大伤亡。

俄土两国领导人本月5日就伊德利卜停火达成协议。根据协议，交战方当地时间6日起停火；俄土在横贯伊德利卜省的M4公路南北两侧各6公里范围设置“安全走廊”，派军队15日起沿公路联合巡逻。

土耳其和叙利亚11日相互指责对方数次违反伊德利卜停火协议。（吴宝澍）【新华社微特稿】

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